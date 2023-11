Macri sigue ganando centralidad en la campaña de Milei, pero aún no logra sumar más apoyos

Mauricio Macri sigue en modo campaña, como desde hace un año, cuando el sistema político preguntaba sobre si sería candidato a presidente. Con esa incertidumbre, protagonizó el Foro ABECEB el 1 de noviembre de 2022, que se hizo en el Yacht Club de Puerto Madero. 365 días después, volvió a ser el protagonista estelar del mismo evento, que se hizo ayer en el Faena Art Center del barrio más lujoso de la Ciudad de Buenos Aires. La jornada duró 10 horas y la participación de Macri, que tuvo lugar al mediodía, fue la más esperada y la que acaparó el centro de las miradas. A 18 días del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, el ex jefe de Estado se convirtió en el actor político más preponderante del candidato de la Libertad Avanza. “Somos el cambio o no somos nada, por eso yo voto a Milei”, sostuvo sin tapujos ayer, ante 600 empresarios y dirigentes políticos que lo escuchaban en el foro de negocios, como ratificación de su posición.

Luego de su intervención en el Foro de ABECEB, Macri almorzó con Mariano Rajoy, ex presidente de España, en el restaurante Happening de la Costanera porteña. Según supo este medio, fue una comida a solas, en la que hablaron largo y tendido sobre política y las elecciones de Argentina. El líder del PRO fundamentó ante el español su decisión de apoyar a Milei. Ambos mantienen una relación de cuando fueron presidentes de sus países y porque se encuentran habitualmente en cumbres de líderes de centro derecha. Durante el evento de negocios, el dirigente del Partido Popular compartió el panel con Macri, pero adoptó una postura discreta ante el proceso electoral argentino y se limitó a hacer un análisis de la situación política global.

48 horas después de las elecciones del 22 de octubre que signaron la derrota de Patricia Bullrich, Macri pergeñó el pacto con Milei y lo consumó en el ya famoso banquete en su casa de Acassuso. Esa jugada provocó la implosión de Juntos por el Cambio. Desde entonces, comenzó a moverse activamente para explicar su posición de apoyo al libertario y para movilizar a su tropa en ese sentido.

“Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio”, se sinceró ante Infobae un importante empresario del sector tecnológico que participó del Foro que se hizo en el Faena Art y que las elecciones generales votó a la ex ministra de Seguridad. “Hay que apostar a innovar con algo nuevo”, agregó y manifestó su intención de apoyar a Milei. “La elección la tenía ganada Juntos por el Cambio (JxC) y la perdió JxC”, cuestionó otro empresario vinculado a la construcción y sostuvo: “Es insólito lo que hace Macri. Yo jamás votaría a un delirante, me taparé la nariz para votar a Sergio (Massa)”, aseguró. Ese fue el clima que primó en el evento donde hubo figuras de la primera línea del empresariado nacional. Hay sectores industriales que conocen al ministro de Economía y le manifestaron su apoyo, aunque guardan cautela pública. En cambio, otros tienen rechazo por el kirchnerismo y analizan decantar por el líder liberal. “Acá la encuesta da palo y palo”, bromeó un reconocido inversor del rubro energético que improvisó un poroteo electoral entre los empresarios presentes en el Faena Center.

Macri conoce que su influencia en el mundo empresarial, y su capacidad de persuasión, puede convencer a más de uno para manifestar su apoyo a Milei. “Mauricio lo está dando todo para que no gane Massa”, deslizó un operador político del círculo del ex presidente.

Hace semanas que el ex mandatario imaginaba este escenario, de un balotaje entre Milei y el peronismo. Trabajó para la candidatura de Bullrich, pero sabía que el libertario podía imponerse. El pacto político de la cena de Acassuso fue la consumación de largas conversaciones entre el fundador del PRO y el candidato de La Libertad Avanza. Ahora, la labor de Macri es sumar voluntades para robustecer el perfil de Milei de cara al 19 de noviembre.

En principio, en el entorno de Macri y de Bullrich aseguran que no hay un acuerdo programático o de Gobierno. “Quedó stand by la integración de equipos y programas. No queremos saber con nada que tenga que ver con hablar de un cogobierno”, aclaró ante Infobae un referente nacional del PRO. Pero sí se trabaja para garantizarle a Milei un esquema sólido de fiscalización para la elección. La bullrichista Paula Bertol y el macrista José Torello articulan puentes para coordinar logísticamente el arsenal de fiscales.

Mientras tanto, Macri busca que un grupo de dirigentes de renombre en el PRO, gobernadores, intendentes y legisladores se manifiesten públicamente a favor de Milei. “Van a ir saliendo de a poco, uno por día, de acá al 19 de noviembre”, reveló a este medio un diputado nacional que orbita el universo Halcón del PRO. El ex Presidente también mueve sus hilos para tentar a un lote de referentes del radicalismo sobre los que tiene vínculo fluido para que adopten idéntica postura.

A diferencia del PRO, en la UCR los dirigentes tienen una actitud orgánica y procuran conservar la institucionalidad. El partido se pronunció públicamente por la neutralidad. Sin embargo, en privado y en secreto, hay referentes del partido centenario que envían señales favorables a Milei. La semana pasada dio indicios al respecto Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. En tanto que Macri y Bullrich buscan sumar a esa lista a Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza. Sin embargo, el mendocino motorizó un comunicado en el que garantizó la neutralidad de la UCR de su provincia. “En política nada es imposible”, desafió un operador político del macrismo.

