Sergio Massa o Javier Milei, el dilema del empresariado

El destino del ballotage también se juega en el círculo rojo santafesino. Se debaten entre el temor al candidato de La libertad Avanza, Javier Milei, y las dudas de una eventual continuidad del modelo actual de la figura de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En sus diferentes tentáculos coinciden en que el presente y mediano plazo económico son alarmantes, y algo, indefectiblemente, hay que cambiar. Sin embargo, en el tenor de ese cambio parecen estar las diferencias a la hora de optar entre ambos. Hay una coincidencia extra: muchos se inclinan a votar a lo que entienden como el mal menor, sea cual fuese.

Hubo un momento después de las PASO en el que el envión propio del ganador libertario despertó curiosidad entre los empresarios, sobre todo los que conectan con la prédica de apertura económica y sinceramiento de precios, en especial en lo comercial. Miraron, midieron, escucharon, pero no pudieron evacuar las dudas de sus planes y, sobre todo, los temores de siempre.

A este amplio segmento le es indiferente si el boleto sale 100 o 700 pesos, es decir, el ajuste, pero sí le temen a cuestiones prácticas como una probable incapacidad de gobernar o de aplicación de medidas. El ingreso del macrismo a la propuesta pudo haber arrimado porotos que en las generales optaron por Patricia Bullrich, pero el diagnóstico sigue igual. No creen que el PRO más duro cambie el rumbo de lo que tiene pensado Milei.



El voto vergüenza

“Muchos lo votarán a Massa por el susto de las propuestas de Milei, pero no lo dicen, porque para el sector no está bien visto votar a Massa. Hay un voto vergonzante para los dos lados, no dicen a quién votarán”, sostuvo el gerente de un acopio, síntesis que se prolonga a sectores vinculados a la cadena del agro.

El productor y chacarero es una incógnita: la lógica indica que el voto de Bullrich se traslade a Milei como refractario a Massa, quien no propuso tocar su máximo pedir: bajar la retenciones. Sin embargo, el antecedente de Cristina Fernández obteniendo el 54% en 2011, con mucha ruralidad adherente y a menos de dos años de la 125, rompió todos los esquemas. Quizás haya una remake del “yo no la voté”, ahora con el tigrense.

No parece que vaya a suceder en la Sociedad Rural de Santa Fe y Carsfe, que nuclea a las asociaciones rurales, rabiosos ante todo lo que haya estado en contacto con el kirchnerismo. “Si hubiesen vendido algo y sacado una diferencia, quizás hubiese sido distinto, pero la sequía sigue pegando y hay bronca”, sostuvo un empresario intermediario de granos.

Los granos

En el último eslabón de la cadena del agro, la agroexportación no come vidrio y sostiene lo que planteó ya en abril cuando resaltaba la necesidad de que el gobernante tenga capacidad de gestión. Massa no era ni siquiera candidato, aunque el vínculo estrecho ya estaba explícito. Ahora que está en el ballotage se sostiene en silencio.

En el mercado de granos la cuestión puede estar algo dividida, aunque parece imponerse la figura de Massa cuando logran diseccionarlo del kirchnerismo. El operador que hace 30 años está en el mercado, “que anda todo el día de traje y corbata”, dice un habitué de las pizarras, vota al tigrense. Ellos saben por experiencia que con un Milei, el mercado “puede colapsar” y que con el ministro "el ambiente de negocios es más proclive” frente a un liberalismo de dudosa aplicación. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) no hablan sobre el tema. Nadie pregunta a quién votará, como sí pudo ocurrir en las PASO. Allí se soltó más la mano para el libertario, luego se buscó un voto más racional en las generales, y ahora hay una incógnita que se debate: ¿aceptan un Massa que continúe las políticas actuales para el campo a cambio de capacidad para pilotear la crisis y no el abismo de Milei? Algunos dicen que peor no se puede estar y que venga el cambio.

Un dato: el libertario ni siquiera aceptó tener contacto con la entidad comercial que es proclive a recibir a todos. En el massismo están viendo la posibilidad de que el ministro desembarque en Rosario en los últimos días de campaña y algún trascendido indica que podría llegar a la Bolsa. No hay información oficial de la institución.

Pro Milei

No hay un sector o actividad que claramente se vuelque por el libertario, sino algunos eslabones sueltos que conectan con su ideología. Por ejemplo corredores y operadores financieros de mediana edad militan a Milei, ya sea por creerse transgresores o por encajar en la lógica del individualismo. Todo lo que traccione dólares vivos, ya sean negocios o remuneraciones, apostará al libertario que prometió liberar impuestos.

Se suman a este grupo los que leen minuciosamente la economía y lo que hizo durante este año como ministro y la reprueban. No se quedan con la mirada general que vende el ministro de que “agarró el fierro caliente” y que sin él volaba todo por el aire.

Los fierros

El sector industrial jugó un pleno. La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) difundió un documento de respaldo a Massa al señalar que votan "por más industria nacional y trabajo para todos los argentinos". Si bien no menciona al ministro de Economía, la entidad fijó posición al sostener que la salida es el “crecimiento con desarrollo", algo que expresa el candidato peronista. Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) se sumó.

De hecho, el sector recibió en la semana en un parque industrial en Sauce Viejo al candidato de Unión por la Patria. La nave donde se hizo el acto pertenece a Víctor Escalas, dueño de SpeedAgro, una empresa líder que se dedica a la biotecnología del agro. Sin embargo, Escalas no es simpatizante peronista ni de cerca y aclaró que recibió a todos los candidatos, menos a Milei, que no hace ese tipo de encuentros. Es más, según supo este medio, el empresario, que además es vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior, le pidió a Massa lo que todo sector que importa necesita: liberar dólares para traer insumos.

Hay un número que ponen en la mesa algunos empresarios que utilizan insumos del exterior, y producen para mercado interno y exportación: un dólar unificado entre 600 y 700 pesos. "Sería ideal ese número, pero con un plan que ajuste bien las cosas, así no va más", se ceba un empresario que tiene clientes del agro.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en sus delegaciones Rosario y Santa Fe, y las pymes en general, van en la misma línea. Es que tiene un discurso de empuje de la obra pública, la industria y valor agregado a los productos. más de un dueño de empresas constructoras que trabaja en obras del Estado hizo alguna microcampaña cuando sus trabajadores encendieron el fuego para el clásico asado del viernes en la obra.

Todo el convencimiento, pese a las dificultades económicas del modelo y los problemas de las importaciones de insumos. No hay dólares, pero Massa promete que sobrarán el año que viene y no se retacearán en ese sentido. "Falta un montón para ver los dólares de la cosecha, no sé qué va a hacer. Nos sigue hablando de la sequía, encima", reprochó un empresario ávido de dólares para importar.

El sector de las pymes de biocombustibles santafesinas también se pliega al ministro de Economía al entender que el Estado debe regular el precio del aceite que le compran a las cerealeras para hacer el biodiesel. Entienden que la no intervención de Milei supondría la quiebra del sector pyme frente a la competencia con las aceiteras que también producen el producto, pero ahora solo están habilitadas a exportarlo. Sin embargo no sueltan el hueso y siguen presionando por más corte y mejoras en los precios.

Hizo ruido el mensaje que dio Milei en la entrevista con Jaime Bayly, en la que proclamó que las empresas, sobre todo pymes, "van a tener que competir, ganarse el pan con el sudor de la frente o irán a la quiebra". Ni siquiera dijo “lamentablemente”.

Con informacion de Letra P.