Mauricio Macri liquidó a Sergio Massa previo al balotaje: «Es mucho peor que Cristina Kirchner»

A pocos días del balotaje en Argentina, el ex presidente Mauricio Macri tuvo una nueva aparición pública para apoyar a Javier Milei. Sin embargo, el fundador del PRO no solo respaldó al dirigente de La Libertad Avanza, sino también cargó contra Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, por su pésima gestión al frente del país.

El ex mandatario reconoció que «perdieron el liderazgo del cambio» por «haber hecho las cosas equivocadas» en la interna de Juntos por el Cambio y que allí es donde tomó más lugar Javier Milei. A pesar de esto, remarcó que las diferencias entre ellos y el kirchnerismo son tan grandes que los llevaron a aliarse al sector liberal porque quieren un cambio para el país.

«Cristina Kirchner, con todas las críticas que hay, nunca violó la veda. Massa sí. El abuso de poder que hizo Massa nunca se vio, es mucho peor que Cristina Kirchner«, afirmó Mauricio Macri en LN+. Seguido a esto, analizó lo que dejó el debate del pasado 12 de noviembre y el rol que tomó cada candidato en el evento previo al balotaje.

«Vimos, como diría Cristina, un fullero muy bien preparado, con todas las peores armas para enredar a un nuevo en la política, con muy pocos debates, ninguno mano a mano, queriendo de buena fe contestarle y al otro no le importaba la respuesta. Vimos lo que no sirve. Yo a Massa para jugar al truco, lo elijo, debe ser el mejor, pero para la Argentina no«, criticó el ex presidente de la Nación.

Seguido a esto, lamentó las toses durante el debate y arremetió: «Sacó un expediente de hace 30 años sobre una pasantía que le dijo si fui joven y fracasé. Cuando lo vio ahí que le empezó a dar se autopuso en evidencia de que para él vale todo. Cuando escuchaba recién el video decía ‘quiero que me juzguen por mis resultados’, son una catástrofe tus resultados: 4 millones de pobres en 15 meses, el dólar a 1.000. Empeoró todo», completó.

El mensaje de Mauricio Macri para el domingo

Finalmente, el dirigente del PRO llamó a votar por La Libertad Avanza con un planteo que recurre al pasado. «Especialmente a los adultos le digo que tantas veces nos hemos equivocado y esta vez sigamos a los jóvenes. Si ellos dicen hay que cambiar y dicen Milei, con todo el dolor, démosle la derecha, para que no se vayan del país, al menos. No podemos ser los adultos los que tengamos miedo. Sigamos a los jóvenes. Los jóvenes dicen, queremos esto, un cambio», planteó.

Con información de www.elintransigente.com