Poletti advirtió que si es necesario "el lunes se declara la emergencia hídrica"

El intendente electo con la mayor cantidad de votos de la historia de Santa Fe está a pocos días de comenzar con su gestión al frente del municipio. Previo a esto, dialogó con El Litoral de 3 temas sensibles para los santafesinos como son: la emergencia hídrica, el transporte público y la inseguridad.

Impaciente por la asunción y el desafío que deberá asumir a partir del próximo sábado, Juan Pablo Poletti visitó los estudios de CyD Litoral para analizar el momento que atraviesa la ciudad, cómo la va a recibir y en qué están puestas sus primeras preocupaciones.

“Estoy muy ansioso, expectante a que llegue el día. La verdad que para mí va a ser un día de mucha emoción, de mucha alegría y de mucha responsabilidad”, comenzó su relato el ex director del Hospital Cullen.

“Cuando me recibí de médico nunca me hubiese imaginado estar donde estoy hoy, pero bueno, así es la vida, uno empieza a buscar desafíos y hoy esto me pone en que los santafesinos me eligieron como el intendente más votado en la historia y asumo esa responsabilidad con muchísima alegría y sobre todo con mucha expectativa de hacer las cosas bien”, continuó Poletti.

-¿Hay temas que desde que ganaste la elección hasta ahora se fueron agravando?

-Totalmente. Uno por ahí en la campaña lo veía como lejos o fácil, por decirlo entre comillas, y ahora empieza a ver la complejidad de lo que tiene, pero sin que eso asuste ni retroceda. Estamos firmes, estamos convencidos y por supuesto que nos estamos preparando para una situación hídrica que va a ser complicada, que sabemos que durante meses nos va a tener con vaivenes de ríos altos y si llega a llover nos va a complicar esa lluvia y hay que estar preparados para eso.

Hasta el 10 de diciembre, las decisiones van a seguir pasando por este Ejecutivo, pero sin lugar a dudas que estamos expectantes, ya trabajando para que el mismo domingo o el mismo lunes, si hay que tomar decisiones, se tomen y si el primer mensaje que tenemos que mandar al Concejo es declarar la emergencia hídrica así lo vamos a hacer, buscando consenso a una situación que a los santafesinos ya bastante sensibles nos tiene, pero hay que estar preparados para darles respuesta.

-Se reubicaron algunas familias en la 168, ¿ese era tu plan también?

-Creo que siempre todas esas reubicaciones deben ser ordenadas, consensuadas, dialogadas y estar previstas en qué lugar, dónde tenemos lugares altos, dónde podemos hacer casillas, dónde la gente pueda contener a su familia y nosotros podamos estar asistiendo. Por supuesto que esto no es para alarmar, sino que hay que abrir los ojos, ver cómo se comporta el río, si empieza a bajar como dicen o si se mantiene alto.

-Respecto a la lluvia y los anegamientos, ¿ya saben cuáles son los primeros pasos a dar?

-Nosotros creemos que es clave saber las esquinas críticas de la ciudad e ir dos días antes o un día antes de que llueva, a buscar la limpieza de esos desagües para que el agua escurra lo más rápido posible. Por supuesto que sabemos que cuando llueve mucha agua de golpe, por más de que la ciudad esté limpia, puede haber anegamientos igual; el tema es cuánto perdura esa agua en los barrios. Estamos realmente conformes en saber que en hídrica, en gestión de riesgo, en hábitat, tenemos gente con experiencia que ya vivió los peores momentos de la inundación, y que eso nos puede servir mucho para estar precavidos y para poder saber qué hacer en cada decisión.

-¿Entonces la emergencia hídrica es un tema que se analiza una vez que se asuma?

-Lo tenemos totalmente hablado y según como esté la altura (del río), el lunes puede ser uno de los primeros mensajes, esto lo vamos a ir viendo hora a hora. Estas cosas me hacen recordar mucho a lo que vivía en la pandemia, en la toma de decisiones en el día a día, hora a hora, en base a si abríamos una sala más de Covid o no. Esto es más o menos igual, ¿cuándo vamos a declarar la emergencia?, ¿qué va a hacer Provincia?. Estamos en contacto directo con ellos, y en base a eso también nosotros vamos a tomar nuestra decisión a nivel local.

Transporte público

-El tema del transporte público que atraviesa reducción de servicio, con pedidos de aumento de boleto, ¿cómo piensan abordarlo una vez al frente de la gestión?

-Estamos muy expectantes a lo que suceda a nivel nacional, tenemos que ser prudentes de lo que se dijo mediáticamente, ver qué se concreta a nivel papel, a nivel decreto, a nivel escrito, para saber a nivel nacional, provincial y local, qué es lo que tenemos, cómo vienen los subsidios, cuánto viene, qué viene, y en base a eso dialogar con los empresarios y poder acordar con ellos en esta primera etapa el precio del boleto.

Luego sí, a largo plazo o mediano plazo, el mismo pliego que mandó Emilio (Jatón) al Concejo, nosotros queremos retocarlo con la Universidad Tecnológica Nacional, con la que estamos trabajando. Hay que evaluarlo y reenviarlo para que ese pliego pueda hacerse realidad y así poder tener un plan de movilidad urbana, tratar de que los santafesinos se muevan de la mejor manera y al menor costo posible. Como dije en campaña, es un sistema donde las tres patas están disconformes: el municipio, el usuario y las empresas.

Inseguridad

-Respecto a la inseguridad, ¿por dónde van a pasar las primeras medidas del municipio?

-Sin lugar a dudas que lo primero es tratar de tener unas fiestas seguras, que es lo primero que se nos va a venir. Tratar de hacer corredores seguros, sobre todo en las universidades y en los boliches. Esto necesita sí o sí control, necesita que tengamos corredores iluminados, que tengamos corredores direccionados, hacia dónde vamos a cruzar en el caso de los boliches, por dónde vamos a cruzar la 168, cómo vamos a diagramar los festejos de Navidad y Año Nuevo.

A esto lo vamos a hacer en conjunto con Provincia, ya hubo dos reuniones con el Ministro de Seguridad de Maxi Pullaro, con Pablo Cococcioni, y estamos trabajando junto con su equipo para poder diagramar no sólo lo que compete a la GSI Municipal, sino también cómo nos complementamos con la policía, cómo podemos hacer, junto a inspectores de tránsito, GSI y policía, para que realmente podamos vivir lo próximo que se nos viene, que son las fiestas y las épocas de despedidas y colaciones, de la mejor manera.

Necesitamos poner más control a nivel de la costanera, de los vehículos, de las motos. Realmente creemos que la sociedad va a tener que comprender que necesitamos poner orden y que el orden no es sinónimo de coartar libertades, sino de ordenar, de que se pueda circular prudentemente, cuidar la vida de los vecinos, cuidar la vida de los que por allí circulan y en esto no vamos a permitir picadas. Vamos a ser estrictos en los controles y trataremos de que todo eso se haga de la mejor manera posible.

Nueva gestión

-¿Cómo calificás a tu equipo de trabajo?

-Estoy realmente contento, estoy feliz del equipo que armamos y es un equipo que se fue armando con un solo mensaje: no se loteó en base al partido político, sino que yo al ser independiente realmente puse a la mejor persona o al que yo creía que tenía más expertise en el lugar donde más sabe, donde más se necesitaba. Así fuimos ubicando a cada uno para poder hacer un equipo homogéneo, realmente comprometido y que va a ser realmente con funcionarios de calle. La idea es que tengan una pata en el escritorio y otra pata en el barrio. Sinceramente vamos a tratar de ser muy territoriales.

-¿Hay algunos proyectos, ideas o programas de la actual gestión que van a continuar?

-Seguramente todo lo que está bien, por ejemplo lo que inauguramos del consumo problemático de sustancias lo vamos a continuar, muchos de los proyectos que se tenían en salud, muchas de las obras que Emilio ha comenzando, la idea es poder terminarlas y ese es el compromiso.

Hay gente del equipo de Emilio Jatón que permaneció con cargo de secretario dentro de la gestión y que estaban ocupando otro cargo. Todo lo que está bien que pudo haber hecho esta gestión lo vamos a mantener y si podemos, a potenciar. Y lo que nosotros creemos que no era lo correcto, lo vamos a tratar de corregir.

Esto es parte de por qué nos presentamos a las elecciones y hoy estamos realmente conformes, no tenemos excusas. Además, tenemos un gobierno provincial con mucho diálogo, con el que vamos a trabajar para el mismo lado, el mismo norte, así que realmente estoy esperando ansioso que llegue el 9, el 10 para ya estar trabajando en la municipalidad y el lunes 11 con todos los empleados municipales trabajando codo a codo.

Con informacion de El Litoral.