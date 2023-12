La historia oculta del polémico Padre "Paco": ¿sacerdote o puntero político?

"¿Llegaste con los Falcon Verde?" Así comienza el diálogo con el Padre Francisco "Paco" Olveira, el sacerdote que le pidió coherencia a los votantes de Javier Milei y les sugirió que no se acerquen a los comedores. En el barrio Libertad en el municipio de Merlo, Olveira maneja un comedor comunitario, da misa en una humilde capilla con un mural de Néstor Kirchner y Diego Armando Maradona y, sus colaboradores, ofrecen clases culturales y de contención en el Espacio Comunitario "Teresa Parodi".

Recorrer el humilde barrio es una aventura pasadas las seis de la tarde. Inseguridad, calles destruidas por el olvido y escasos postes de luz, son las postales de uno de las zonas más pobres de Merlo, ubicada al sur del distrito, pegado a La Matanza. En la puerta del comedor de "Paco" se lee un cartel en el que invitan a los asistentes a no votar por Javier Milei ni por Patricia Bullrich. Tiene su lógica. En los últimos años, Olveira, edificó una Pyme personal. En el año 2021, recibió $1.119.950 del Programa Producir que combatía la violencia de género. Al año siguiente, sumó $1.469.116 por los Centros de Atención de Acompañamiento Comunitario, programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También firmó un convenio con ENACOM para recibir 300 tarjetas telefónicas.

Hizo lo propio con Magdalena Sierra, jefa de gobierno de Avellaneda y esposa del ex ministro de Vivienda de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y actual intendente de ese municipio, Jorge Ferraresi. Allí también, Olveira posó para las fotos con un convenio político para recibir un subsidio que no trascendió el monto para "adquirir electrodomésticos, muebles y equipos" para la Fundación Isla Maciel.

La Fundación Isla Maciel es el sello que le posibilitó a Olveira "bajar fondos públicos" sin rendirle cuentas a la Iglesia Católica Argentina. "Paco" fue apartado de la Diócesis de Avellaneda en el año 2019. El obispo Rubén Oscar Frassia fue quien lo retiró de las licencias ministeriales por las posturas a favor del aborto de Olveira.

Un cura que no oculta su militancia con el kirchnerismo

"Paco" se autodefine como un sacerdote que forma parte del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres -OPP-, un sector militante del clero argentino que no oculta sus simpatías por el kirchnerismo. Ese año, ofreció misas "militantes" a familiares de "presos políticos" del macrismo en la plaza Lavalle en el centro porteño. Allí lo esperaban los familiares de Julio De Vido, José Francisco López, los sindicalistas Omar "Caballo" Suárez y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime que solicitó una condena abreviada admitiendo algunos de sus actos espurios ante la justicia argentina.

Olveira fue promocionado, durante el macrismo, por la fallecida Hebe de Bonafini, ex titular de Madres de Plaza de Mayo y procesada por malversación de fondos públicos a través del programa de inclusión social y construcción de viviendas, Sueños Compartidos. Al igual que Bonafini, Olveira armó una Fundación para recibir fondos públicos, subsidios y donaciones internacionales en billetes en moneda extranjera.

En el programa de La Nación +, La Cornisa, Dee Martín, un argentino radicado hace 8 años en Escocia, relató sus conversaciones con el Padre Paco y cómo terminó convirtiéndose en un donante de la Fundación Isla Maciel que, funciona, en un distrito en el que el cura ya no tiene permitido ejercer sus funciones eclesiásticas. Martín le enviaba 100 libras -unos 96 mil pesos argentinos- a Olveira vía Western Union.

En una ocasión, el Padre le ofreció la posibilidad de girar los fondos a través de una cuenta personal de su hermana Amor Olveira Fuster radicada en España. "Me siento estafado, yo quería colaborar por los niños que la están pasando mal en mi país, pero para todos ellos, no para los que militan por tal o cual idea política -dijo Martín ante las cámaras- le pregunté al sacerdote si ofrecía el evangelio de Jesús o el de Perón", concluyó el aportante de la Fundación.

Perdió donaciones en dólares por sus polémicas declaraciones

Tal como le pasó a Bonafini con los aportes europeos luego de sus desafortunados festejos tras la caída de las torres gemelas, a Olveira también empezaron a caerse sus donaciones en dólares. Luego de sus desafortunadas declaraciones en las que discriminó a los pobres que optaron por Javier Milei, en las últimas elecciones, Olveira quedó en el ojo de la tormenta. El juez Luis Armella de Quilmes analiza tomar medidas de prueba por estafa, posible usurpación de título e incitación a la violencia luego de recibir la denuncia del abogado Hugo Icazatti que acompañó el escrito que accedió este portal con un historial del sacerdote en cuestión. Además, Icazatti repasó los "anunciantes" del cura militante en sus páginas oficiales:

De la Provincia de Buenos Aires a la Universidad de Avellaneda pasando por UNTREF, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fundación Universitaria Popular de Escobar y el Instituto Nacional de la Música, entre otros. Olveira nunca ocultó su militancia política pero, con la victoria de Milei, pasó de apoyar unas ideas a perseguir a los que no votaron al líder que eligió su Jefa Política, Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de la difusión de la entrevista con Dee Martín, Olveira le envío mensajes amenazantes: "Usted sumó su granito de arena. No voy a seguir perdiendo tiempo. Tiene mi perdón, para el divino deberá primero tener dolor del pecado cometido algo que no parece tener". El pecado del argentino radicado en Escocia, estudioso del catolicismo, es haber donado 100 mil pesos por mes a la Fundación de Olveira y haber contado la desilusión que sintió al sospechar que la ayuda no llegaba a los que más lo necesitan sino al financiamiento de una estructura político partidaria: "¿Cómo hacía este cura para viajar a Lago Escondido con Grabois y la militancia K? ¿Quién le paga?" se pregunta Martín.

Ahora, la respuesta la deberá dar la justicia argentina. Olveira no se arrepintió de sus dichos contra los votantes de Javier Milei. Así lo explicó a este cronista mientras comenzaba a dar una misa por Palestina.

* Para www.iprofesional.com