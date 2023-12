El enigmático mensaje de Fabián Cubero a Mica Viciconte que despertó rumores de crisis

Fabián Cubero y Mica Viciconte se han vuelto inseparables en los últimos años. En medio de todas las batallas legales con Nicole Neumann y conflictos entre Indiana Cubero y su mamá, la pareja se muestra más unida que nunca.



El ex Vélez y la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) suelen mostrarse en redes cotidianamente, mostrando las aventuras que comparten junto a su hijo, Luca Cubero, o para recomendar productos a sus seguidores. Sin embargo, un reciente posteo del futbolista despertó muchas dudas sobre el estado de su relación.

A través de su Instagram, Fabián Cubero compartió una reflexión sobre las mujeres y no dudó en etiquetar a Mica Viciconte en la historia. “No puedes darle a la mujer todo lo que necesitan”, lee el mensaje.

“Dios les dio cejas, ellas las rasuran y dibujan las suyas. Dios les dio uñas, ellas las cortan y arreglan a su gusto. Dios les dio cabello, ellas lo cortan y tiñen a su modo. Dios les dio senos, ellas van y los hacen de su tamaño. Dios les dio trasero y ellas van y le dan otra forma y volumen”, se analizó en la publicación, contemplando distintas situaciones por las que atraviesan las mujeres.

Por último, la carta concluye: “Si Dios no pudo complacerlas, ¿qué te hace pensar que tú podrás hacerlo? Mi hermano, no sufras de más...”. Al final del mensaje, el futbolista agregó el nombre de Mica Viciconte, dejando en claro que el texto le hizo acordar a su pareja. De todas maneras, Cubero no amplió sobre el tema, por lo que no confirmó si se trataba de un aspecto negativo de la panelista, que podría poner en peligro su relación, o si fue un simple comentario.

Con informacion de Todo Noticias.