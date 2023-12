El protocolo antipiquete de Bullrich agitó la interna en las organizaciones y acercó al peronismo y la izquierda

El protocolo antipiquete anunciado este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consiguió unir en un discurso crítico a los piqueteros de izquierda y a los que hasta ahora formaban parte del oficialismo, que están bajo el paraguas de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Los espacios se reorganizan y buscan consenso con la CGT para enfrentar las políticas “antiderechos y de ajuste criminal” de La Libertad Avanza. A diferencia de la Unidad Piquetera que desafiaron con una movilización a Plaza de Mayo el 20 de diciembre en protesta por los anuncios realizados el martes por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, los dirigentes de la UTEP por ahora decidieron no marchar contra el gobierno de Javier Milei. “Están amputado la democracia”, sostuvieron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Piqueteros de izquierda, peronistas y kirchneristas coincidieron en tildar la iniciativa de la ex ministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri de “represiva”.

“La ofensiva antipiquete no pasará”

Dirigentes de primera línea del Polo Obrero como Eduardo “Chiquito” Belliboni anticiparon que “habrá muchísimas movilizaciones” y desafió a la ministra de Seguridad a que se atreva a desalojar a las 50 mil personas que prometen llegarán encolumnadas a Plaza de Mayo. “¿50 mil personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio”, dijo con sorna el dirigente de izquierda en referencia a los dichos de Bullrich que horas antes, también en conferencia de prensa, confirmó que en los piquetes seguirá permitido protestar en la vereda: “Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas”.

En la línea del dirigente del Polo Obrero, Gabriel Solano, legislador por la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero, apuntó contra el Protocolo de Orden Público y sostuvo que es “absolutamente inconstitucional” y prometieron que “la ofensiva antiobrera y antipiquete de Milei, no pasará”. Belliboni también recordó que: “Hemos protestado bajo el gobierno anterior y lo haremos también frente al gobierno de Milei”.

A su turno, Vanina Biasi, y diputada nacional electa del Frente de Izquierda por la ciudad de Buenos Aires, denunció que el plan económico del gobierno “pulveriza los ingresos” de los trabajadores y cuestionó a Milei, que “prometió que iba a hacer pagar la crisis a la ‘casta’ y cobijó dentro del gobierno a la casta”, empezando por la propia Bullrich”.

El 20 de diciembre será una prueba de fuego para la nueva administración y para Bullrich en particular. Dependerá también del buen proceder policial y de las órdenes precisas que reciban.

La funcionaria, que ocupó el mismo cargo en el gobierno de Juntos por el Cambio, ya evitó que los piqueteros corten o crucen el Puente Pueyrredón, un punto central para las columnas de manifestantes que cruzan del sur de la provincia de Buenos Aires al centro porteño.

Fue cuando utilizó la denominada “supervalla”. El enorme dispositivo que cuenta con un sistema hidráulico de despliegue automático. También tiene huecos para la colocación de armas y puede ser electrificado. Fue desarrollado en China y llegó como parte de una donación del gigante asiático para los operativos de seguridad durante el G20 en noviembre de 2018.

La protesta de la izquierda coincide con los 22 años de la crisis económica del año 2001 que terminó con el gobierno de La Alianza; con una feroz represión que se cobró la vida de 39 personas y más de 500 heridos.

“Están amputado la democracia”

Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria y referente del MTE y del Frente Patria Grande utilizó el sarcasmo para referirse al plan antipiquete del gobierno. Lo hizo a través de sus redes sociales: “Señora ex ministra de De La Rúa, ex ministra de Macri, ministra de Milei: ¿Le va a aplicar su protocolo a todos o es sólo para los que ustedes denominan orcos? Por ejemplo, si la Sociedad Rural se moviliza en tractores por un reclamo ante las retenciones de Toto, ¿aplica el articulo 7 y 12 del protocolo? o ¿le cabría a usted el artículo 8 del protocolo por los cortes del 17 de agosto y el 8 de noviembre del 2020, o esos no cuentan? Se agradecen las aclaraciones”, escribió en referencia a las manifestaciones que en esas fechas habían realizado sectores de la oposición para protestar en diferentes puntos del país en contra del gobierno de Alberto Fernández.

Nicolas Caropresi, referente del MTE e integrante del secretariado nacional de la UTEP, en diálogo con Infobae opinó: “Primero decir que la de Bullrich es una medida antidemocrática y persecutoria. Pero además, por la cercanía de este anuncio a los anuncios de Caputo, creo que es una amenaza al pueblo argentino en general, en un contexto devaluatorio, donde va a crecer la pobreza y la indigencia”. Y enfatizó: “Están amputando la democracia, para asegurar los privilegios de la casta”.

El secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Alejandro “Peluca” Gramajo, al ser consultado por este medio entendió: “Querer resolver el conflicto social con represión no ha resultado nunca, la gente se va a morir de hambre y quieren discutir un protocolo, cuando el problema central es la pobreza, en 4 días las medidas del gobierno empeoraron una situación crítica”. Y aclaró: “Estamos pasando a un 60% de pobreza, tienen que preocuparse por recomponer salarios y que a la gente no le falte de comer, hay sueldos que hoy solo alcanzan para comprar ocho kilos de carnes”.

Gramajo, que en los próximos días se reunirá con la mesa directiva de la UTEP para definir el imperio que adoptarán frente a las medidas económicas del gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado, entiende que: “Independientemente de las decisiones que tomemos nosotros, la gente va a protestar, siempre fue así, en el cuadro que mostraron solo el 24 % son manifestaciones de organizaciones sociales, tenés 76% de otros actores de la sociedad que protestan por otros temas”.

Como el resto de los dirigentes sociales, el líder de la UTEP recordó que: “El derecho a la protesta está amparado por la Constitución y muchas veces varios de los actuales funcionarios y funcionarias participaron de marchas de protesta contra el gobierno que salió. Es bastante contradictorio el planteo, no hay que buscar enemigos, hay que buscar soluciones a los problemas”, propuso.

Daniel Menéndez, ex funcionario del ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Fernández, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y activo militante de la candidatura presidencial de Sergio Massa, entendió que el protocolo antipiquete fue elaborado con el objetivo de “reprimir la protesta social” después de las medidas económicas. “Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Basena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, manifestó y tildó a las medidas del titular del Palacio de Hacienda de “ajuste criminal que en términos sociales generan una enorme licuación de ingresos”.

-¿Y qué opinión tiene sobre el Protocolo Antipiquete ordenado por Milei y anunciado por Bullrich?, le preguntó Infobae.

-La decisión de la ministra de avanzar con medidas contra la protesta social vulnera los derechos de nuestra democracia. Buscan con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable. Esto es inadmisible para nuestra democracia, respondió.

