Las polémicas frases del exsuegro del Pocho Lavezzi sobre su salud

La salud del Pocho Lavezzi es uno de los temas más resonantes de la actualidad luego de que fuera internado en una clínica de salud mental en Buenos Aires para tratar su problema de adicciones.

En contraposición al marco de apoyo hacia el exfutbolista, su exsuegro, Eduardo Screpante, dejó polémicas declaraciones en una entrevista radial.

En primer lugar, se refirió a su relación actual con el exdelantero de San Lorenzo. "Yo hace muchos años no sé nada, me entero por los programas de la tele y nada más", expresó en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, se mostró acongojado por su salud: "Me da mucha pena porque es un chico joven, tiene un hijo adolescente y no me puedo meter en la vida de él, dejó de trabajar de deportista y ahora hace ocio".

En relación a las adicciones del Pocho, Screpante indicó: "Jamás lo vi consumir nada pero la gente cambia. Yo le deseo lo mejor y espero que salga adelante, me da mucha pena". "Nadie te pone un revolver en la cabeza para consumir", fue otra de sus declaraciones.

Luego, con respecto a la relación entre Lavezzi y su hija Yanina, manifestó: "Él no se portó bien con mi hija en el último tiempo porque ella no se merecía lo que él le hizo. Ella nunca le fue infiel y se portó muy bien, ella no se merecía un trato como el que tuvo",

Cabe recordar que Ezequiel Lavezzi y Yanina Screpante estuvieron casi una década en pareja y se separaron en 2018. Los rumores de aquel entonces indicaban que la ruptura se debió a infidelidades del exatacante.

Fuente: El Doce