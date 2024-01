La preocupación de El Pollo Álvarez porque su mujer viaja sola con actores de Hollywood

Luego de que compartiera entre sus historias de instagram una nota en la que destacaba a su esposa Tefi Russo como una de las nominadas en al categoría como Influencer Latino del año en los People´s Choise Awards 2024, el Pollo Alvarez se sinceró sobre lo que más le preocupa de ese viaje al exterior.



Teniendo en cuenta que en dicho evento internacional participan figuras de Hollywood como Tom Cruise, Bad Bunny, Leonardo DiCaprio, Maluma, entre otros, el conductor de Poco Correctos se mostró un tanto celoso y, tras tantear la posibilidad de viajar con su mujer, planteó el tema de la pareja abierta o permitidos.

“Escuchá, de todos los que van a los premios, más allá de que entren y te voten”, comenzó el presentador de El Trece y, dirigiéndose a Tefi le preguntó: “¿Cuál te gusta más? Van un montón, Tom Hanks, Peso Pluma… . Te pregunto por si vas. ¿Yo voy?”.



A lo que la creadora de Inutilisima lanzó: “No se sabe, ni siquiera sé si voy yo. Me gusta Ryan Gosling, el Ken de Barbie. Ese me parece fachero y Pedro Pascal, que es chileno. Si vos no vas y me tira onda te mando un whatsap y lo vemos”.

PAREJA ABIERTA

Al escuchar a Russo, Alvarez le repreguntó: “¿Hay alguno que es tu permitido? Porque viste que suelen ser internacionales. ¿Hay alguno acá?”. Lejos de negar esa posibilidad, Tefi redobló la apuesta y no solo dijo que podría ser sino que además, sumó: “Si me da bola uno de esos como que… . ni cuenta, amor”.



“DiCaprio no porque tengo 38 y le gustan jovenes, de 24”, remató. Por su parte, el Pollo redobló la apuesta y consultó: “Si yo voy también es free. Me encanta Jennifer Aniston, Julia Robert me encanta cuando sonríe. No conozco mucho international. Soy más de acá, de vuelo doméstico. Jennifer Lawrence me encanta”. Finalmente, el conductor remató: “O sea que puede que vaya yo, la Mimi o nadie. La cohesión es que Tefi es la única argentina mujer nominada”.

