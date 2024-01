Argentina sigue en la cima: un fanático de Colón ganó el premio al mejor hincha

Siguiendo con la sana costumbre de dejar al país en lo más alto, al igual que la temporada pasada donde la hinchada argentina durante el Mundial de Qatar 2022 se quedó con la primera edición del Premio al Mejor Hincha otorgado por la FIFA, ahora fue un simpatizante de Colón el elegido.

Se trata de Hugo Iñiguez, fanático del Sabalero que fue captado por las cámaras que transmiten los partidos del fútbol argentino, de él con su brazo en hijos dándole la mamadera, un accionar que cautivó el corazón de muchísimos y sobre todo el máximo ente del fútbol.

En la ceremonia celebrada en Londres, Iñiguez viajó junto a su pareja, Fernanda, y su hijo Tiziano, con quien protagonizó el video que se volvió viral en el Cementerio de los Elefantes el 17 de mayo del año pasado en un partido correspondiente a la Liga Profesional entre Colón y Barracas Central.

"Tiziano nació el 31 de marzo y el partido fue en mayo así que tenía casi dos meses. Cómo no hacía mucho frío con Fernanda (su pareja) lo llevamos. Al próximo partido jugamos de visitante, entonces al siguiente de local lo volvimos a llevar. Esta mañana me levanto y tuve que llevar mi celular a reparación, porque no me cargaba, cuando vuelvo a tomar unos mates mi mujer me dice 'mira todo lo que me están mandando, saliste nominado' y no lo podía creer. Creía que era una noticia como fue con la foto y el video viral, pensábamos nada más en eso. Enloquecido cuando me di cuenta de que era de verdad y todos nos mandaban, no caíamos", argumentó en ese entonces Toto.

Una vez recibido el premio, el hincha de Colón se subió al mismo escenario que todas las estrellas del mundo del fútbol para compartir su felicidad por ser elegido como el mejor simpatizante de la temporada.

Fuente: 442