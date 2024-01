Pullaro: "No habrá aumentos de retenciones para las principales actividades productivas"

"No pasa, el aumento de retenciones no pasa en el recinto de la Cámara de Diputados", señaló el gobernador Maximiliano Pullaro a El Litoral al dejar la Ciudad de Buenos Aires con destino a Villa Cañás para iniciar dos días de actividades en el departamento General López, la zona que lo vio nacer.

Pullaro estuvo gran parte del martes en el Congreso de la Nación acompañado de la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y de varios integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. El objetivo central fue insistir ante diferentes bloques políticos -UCR, PS, PRO y Alternativa Federal- sobre el rechazo del gobierno de Santa Fe al aumento de retenciones especialmente a industria y a derivados de la soja. "Frenamos el tema retenciones, era el objetivo", agregó el mandatario santafesino

El gobernador viene insistiendo sobre el grave perjuicio que tendría para Santa Fe la suba de los derechos de exportaciones a sectores productivos. Lo hizo el sábado en una declaración en redes; fue más enfático el lunes en Esperanza y este martes estuvo en el Congreso para que no queden dudas sobre sus afirmaciones. A media tarde, el jefe del bloque radical de Diputados de la Nación, Rodrigo De Loredo, adelantó que "no vamos a acompañar el aumento de retenciones" y lo propio hicieron luego los diputados santafesinos del Pro, José Nuñez y Gabriel Chumpitaz.

El raid de Pullaro y el equipo incluyó al jefe del radicalismo, De Loredo; a los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón; a parte del Pro encabezado por Cristian Ritondo; el interbloque de Alternativa Federal que lidera Miguel Angel Pichetto y de paso fue hasta el Senado a saludar a Carolina Losada.

"Vinimos a trabajar, a hablar con nuestros legisladores nacionales de diferentes bloques, para explicarles la importancia y el impacto que tendría el aumento de retenciones en la provincia de Santa Fe y particularmente, en el interior productivo de la República Argentina. Trajimos una agenda de defensa de las economías regionales, de la industria de la provincia de Santa Fe, y del campo de nuestra provincia", dijo al retirarse del Congreso. Además de Scaglia y de Puccini, Pullaro fue acompañado por dos secretarios del gabinete con mucho roce político como Juan Cruz Cándido (secretario general) y Julián Galdeano (Vinculación Institucional) más la secretaria de Energía, Verónica Geese que trabaja el tema biocombustibles.

"Vinimos con funcionarios para poder explicar específicamente cuál es el impacto y la negatividad que tiene cada una de estas medidas que quiere o que pretendía llevar adelante el Gobierno nacional en este megaproyecto de ley. Nos vamos con una muy buena expectativa, porque la inmensa mayoría de los bloques, del bloque que conduce Rodrigo de Loredo de la Unión Cívica Radical; del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, de Alternativa Federal, y gran parte del bloque del PRO, van a votar en contra del aumento de retenciones a las exportaciones, lo cual nos posibilitará como provincia, seguir manteniendo políticas que nos permitan crecer y desarrollarnos", aseguró Pullaro al irse del Congreso.

"Esperamos seguir dialogando para que el gobierno nacional pueda reflexionar y quitar el capítulo de retenciones, pero nos vamos con la tranquilidad de que si eso no sucede y si el Gobierno nacional continúa con esta política de sostener el aumento de las retenciones, hay un número importante de legisladores que lo va a rechazar. Tenemos esa tranquilidad, no va a haber aumento de retenciones para las principales actividades, en la provincia de Santa Fe ni en la República Argentina", afirmó.

El No de Nuñez

El diputado nacional por Santa Fe José Núñez (Pro) adelantó que, si bien acompaña gran parte de las iniciativas del presidente Milei y valorando que haya logrado poner en debate importantes transformaciones que son necesarias para el país, no votará a favor el aumento de retenciones que el proyecto estipula.

El referente del PRO explicó que su posición no sólo se fundamenta en la defensa de los intereses de su provincia y de los numerosos productores agropecuarios santafesinos, sino también en lo que considera que es estratégico para el desarrollo económico de la Argentina. Núñez se mostró especialmente preocupado por los sectores que agregan valor a las producciones primarias. Puso como ejemplo el caso de la harina de trigo, en el que las retenciones aumentarían de 7% a 15%, poniendo en riesgo la posibilidad de sostener mercados recientemente abiertos, como es el caso de Brasil, o recuperados con enorme esfuerzo, como Bolivia.

Núñez ejemplificó también sobre maquinaria agrícola santafesina: "Hoy pagan 0% de derecho de exportación, y Santa Fe aporta el 45% del total nacional que se exporta en el rubro. El total nacional exportado en 2023 fue de USD 110.000.000, si se pone un impuesto del 15% al sector serían USD 7.000.000 que pierde Santa Fe, con lo cual, para Nación no es una cifra significativa, pero si le impacta mucho al sector perdiendo competitividad".

El legislador además reafirmó su apoyo al rumbo general del gobierno de Milei y su expectativa de que puedan comenzar a gestarse los cambios fundamentales que el país necesita.

De Loredo: "No repetir errores del pasado"

"No vamos a acompañar el aumento de retenciones que pretende llevar adelante el gobierno nacional. Me reuní con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro para analizar los cambios en la ley ómnibus. Su presencia y su defensa por el interior productivo fue determinante para lograr que se retraigan iniciativas contra el potencial de los biocombustibles y las economías regionales", afirmó el cordobés Rodrigo De Loredo, presidente de la bancada de diputados nacionales de la UCR.

"Somos conscientes que tenemos la responsabilidad de construir, donde el kirchnerismo solo dejo destrucción, pero eso no lo vamos a lograr repitiendo los errores del pasado. Logramos un avance mejorando las condiciones de las economías regionales a partir de retenciones 0. Pero aumentar retenciones en los granos implica aumentar la presión sobre un sector que hoy necesitamos que produzcamos más y no menos. Seguiremos peleando porque entendemos que la Argentina saldrá adelante produciendo más", escribió el radical en redes sociales.

"Las provincias productivas son un sujeto de cambio fundamental para la transformación que necesita Argentina. Son un eslabón clave para dinamizar las economías, generar fuentes de trabajo y sobre todo para el ingreso de divisas para estabilizar la situación económica y social que estamos atravesando. Necesitamos que la mirada del interior sea incorporada. El aumento de retenciones que se proponen en la ley ómnibus va a afectar gravemente la competitividad de nuestros productores frente al mercado internacional y lo va a hacer por un beneficio escaso y de corto plazo. No podemos volver a poner en riesgo el largo plazo como lo hizo por décadas el kirchnerismo", explicó.

