Así fue el durísimo cruce entre un periodista y Marcelo Bielsa durante una conferencia de prensa en el Preolímpico

La participación de la Selección de Uruguay Sub 23 en el Preolímpico desarrollado no ha sido la idea luego de sus caídas ante Paraguay y Chile respectivamente.

En este escenario, su presencia en los Juegos Olímpicos de París está en duda y por ello tendrá que ganar sus dos próximos partidos y por supuesto aguardar algún resultado para certificar su clasificación al cuadrángular final.

Teniendo en cuenta esta stiuación, Marcelo Bielsa tuvo un tenso cruce con el periodista Bruno Piñero, quien le cuestionó su trabajo y además le exigió una explicación del rendimiento del equipo.

En conferencia de prensa, el periodista sostuvo que era una falta de respeto su ausencia en el momento de atención a los medios. “A mí me da la sensación que usted está acá sin querer, está acá en la conferencia de prensa e incluso me dio la sensación que previo al partido, usted declaró sin querer hacer declaraciones, tal vez por protocolo tratando de respetar la asociación uruguaya de fútbol y no generarle una situación incómoda”, remarcó.

"Pero entiendo usted que la gente de Uruguay quiere saber su visión de estos dos partidos, porque Uruguay tuvo muchas dificultades, es más, considero que hubo un montón de dificultades defensivas que usted debió alertar antes y evidentemente no lo hizo y tal vez tiene la explicación del porqué no lo ve de la misma manera que nosotros”, continuó.

En ese momento, el DT le dijo al reportero que cuál era la pregunta a lo que inmediatamente Piñero le agregó: "¿Por qué le costó tanto el sector defensivo cuando Uruguay tuvo muchas dificultades?”.

“Estoy totalmente en desacuerdo, si usted ve que tuvimos enormes dificultades defensivas, no estoy de acuerdo. ¿Hay otra pregunta?”, aseguró el estratega argentino.

El comunicador posterior a esta declaración insistió en que Bielsa respondiera sus consultas.“¿Podría profundizar un poco más sobre el rendimiento?”.

“El rendimiento es proporcional, evidentemente los resultados que merecimos no lo obtuvimos. Eso lo ve un ciego”, puntualizó el Loco.

Fuente: 442