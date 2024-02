Nicolás Maiques acusó a uno de sus compañeros de “Floricienta” y “Rebelde Way” de haberlo agredido por ser gay

Nicolás Maiques y Angie Balbiani rompieron el silencio y dieron detalles del calvario que vivieron durante las grabaciones de las tiras de Cris Morena. Por su parte, el actor se sinceró y contó cómo lo trataban sus compañeros de elenco por ser homosexual, revelando que uno de ellos agregaba texto a los guiones para discriminarlo.



En una entrevista en LAM (América), Maiques recordó las dificultades que tuvo para poder admitir su sexualidad libremente durante su infancia y adolescencia. “Mi historia remonta a cuando yo tenía 4 años e iba a terapia para que me curen la homosexualidad y no hablé de eso hasta que tuve 19 años porque me insultaban todos los días de mi vida”, explicó.

Una vez que comenzó a ganar reconocimiento por sus trabajos en publicidades desde que tenía once años, consiguió varios papeles en las series de Cris Morena, como Rebelde Way y Floricienta. Sin embargo, reconoció que siempre interpretó a personas que eran consideradas “no hegemónicas”, por lo que sus personajes solían recibir distintos tipos de comentarios discriminatorios.

“En Rebelde Way no hacía de gay, era hetero en la ficción. De hecho, hacía del novio de Angie, pero sí, era el ‘feo’ y también fui el ‘feo’ en Floricienta”, dijo, aclarando que no se trataba de una crítica en contra de los escritores del programa, sino una representación de la realidad de la época.



Según explicó Maiques, la hostilidad que se veía en el guion se mantenía fuera de cámara y muchos de sus compañeros se acercaban a él para provocarlo con consultas fuera de lugar sobre su sexualidad. “Me hacían preguntas cómo: ‘¿Te gusta la banana o la empanada?’ Chistes bol... para sonsacarme”, reveló.

Maite Peñoñori se sorprendió con esta actitud e indagó en el vínculo que tenía con sus colegas. Nicolás fue más allá y reveló la repudiable actitud que tenía específicamente uno de ellos, con el cual compartió cámara tanto en Rebelde Way como en Floricienta. “Como en el guion decía que yo hacía del ‘feo’, un actor agregaba texto insultándome a mí y a mi cara, a mi fealdad y a mi nariz. También estuvo en Rebelde Way y nunca me saludó”, contó.

“Un homofóbico”, sentenció Maiques, que no quiso decir el nombre del colega que lo maltrató en ambas tiras de Cris Morena.

Angie Balbiani reveló que recibió insultos en la calle por su papel en “Rebelde Way”

En medio de una charla sobre las críticas a cuerpos ajenos, Angie Balbiani habló en LAM (América) sobre el bullying que sufrió por parte de los seguidores de Rebelde Way por el personaje de Felicitas Mitre, una estudiante que era el blanco de burlas de sus compañeros por su peso.

“La gente me gritaba ‘gorda’ en la calle. Pensaban que tenían el derecho de gritarme porque en la serie hacía de una chica gordita”, reveló, asegurando que le afectó por mucho tiempo. Además, hace unos años, había contado que sus compañeros de set también aprovechaban para hacerle este tipo de comentarios fuera de cámara y reírse de su cuerpo.

“Eso que era un momento en el que no había redes. Si las redes estaban en ese momento, yo estaría colgada en una plaza, olvidate”, reflexionó.

Fuente: TN