La reacción de Guido Süller al enterarse que lo desvincularon de Luzu TV

El mediático Guido Süller fue desvinculado de Patria y Familia, el programa que se realizaba en Luzu TV, y contó que se enteró por las redes sociales, es decir, nadie le informó que no formaba más parte del equipo, a pesar de que no iba todos los programas.

El encargado de dar la noticia fue el periodista Ángel de Brito y luego pasó el audio de Süller en vivo donde explicó lo que había pasado con el programa que compartía con Ana Espósito, Fede Popgold, Lucas Spadafora y Camila Mayán, aunque no era parte del equipo titular, se sumaba en la semana.



"Los chicos se van a Pinamar y a mí me desvincularon de ese proyecto, pero sin avisarme, me enteré por las redes sociales. Directamente, sacaron mi foto y pusieron la de Juli Castro, la hija de Momi Giardina", explicó en el audio que mostró De Brito.



Y agregó: "Lo llamé a Nico Occhiato porque me está estallando el teléfono, le dije que me avisara si voy a estar en el 2025 porque si no tengo que buscar trabajo, hay otros canales de stream que les gustaría mi presencia. Y me dijo que eso lo va a definir a finales de enero, y que si alguien me ofrece algún laburo no dude en agarrarlo. Fue todo muy extraño, pero en Pinamar no voy a estar".

Luego, el mediático dio una entrevista en América TV y disparó: "No sé qué paso, porque era el que más generaba en cuanto a contenido. Siempre muy border y cancelable... pero no soy una planta, como otros... Yo genero polémica y debate".

Fuente: Primicias Ya