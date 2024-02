Nicolas Dujovne analizó la gestión de Luis Caputo y opinó sobre el dólar, la inflación y el cepo cambiario

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri y artífice del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Nicolás Dujovne dio una entrevista y opinó sobre el cepo cambiario y la inflación.

Según el ex ministro, Caputo inició su gestión con un plan fiscal "muy potente" que según su perspectiva, sigue la lógica de: “Hago un anuncio fiscal fuerte, empiezo a mostrar resultados y eso me permite más tarde normalizar lo monetario y cambiario que todavía es parecido a lo del gobierno anterior”.

La semana pasada, Dujovne pidió en su cuenta de Twitter que el Gobierno clarifique cómo se reemplazaría con los recursos que pierde con la aprobación de la ley ómnibus. En ese sentido, en diálogo con Clarín reafirmó "me parece importante mostrar cómo cumplirán la promesa más allá del compromiso porque, e insisto, que iba a subir retenciones, recomponer ganancias y hacer un blanqueo mas moratoria, había elegido eso porque las alternativas eran más difíciles o mas costosas. Pero una vez que sucede ese revés es importante que muestren las alternativas".

Déficit fiscal

Pese al optimismo del Gobierno, Dujovne desconfía de que se llegue a al ajuste de casi 6 puntos del PBI: "No veo que vayan a llegar al equilibrio fiscal este año. Seguramente van a decir que sí pero a fin de año lo vamos a ver" y ejemplificó cómo se puede acercar a ese nivel de ajuste: "El Gobierno puede conseguir dos puntos del PBI entre pisar la obra publica, el programa Potenciar Trabajo y bajar transferencias a empresas públicas. No veo mucha reforma estructural como por ejemplo hizo Gustavo Lopetegui [N.E.: ex asesor del gobierno de Mauricio Macri en 2015-2019]. Súmele algo de que no hay paritaria en docentes. No mucho más que dos puntos".

Para Dujovne, este año se puede aspirar a un "superávit primario" y el crecimiento se lograría en 2025: "En 2025 la Argentina podría crecer bastante fuerte si normaliza las cuentas fiscales y eso podría dar impulso para llegar al equilibrio financiero".

Ley ómnibus

Según Dujovne, fue un error: "La sostenibilidad social del programa es muy muy importante. Milei propone las reformas más radicales de los últimos 20 años y la menor participación en el Congreso que tenga un presidente electo en la historia de la historia contemporánea. El Gobierno está en un proceso de aprendizaje de cómo se maneja esa situación porque creo que fue un error mandar todo el paquete de estabilización macroeconómica que eligieron y un montón de reformas. Repito por separado el Gobierno podría haber logrado más en términos del paquete de estabilización macro".

Dólar

El ex ministro sostiene que la estrategia de depreciar el tipo de cambio tendría que haber sido un puntapié para liberar "buena parte del control de capitales" e ir a un esquema permanente de tipo de cambio unificado. "Se podría haber hecho eso de entrada. Al final la inflación acumulada sería menor".

Inflación

"Se evitó el riesgo de una espiralización hiperinflacionaria", destacó el economista. Sin embargo, advirtió: "no sé a qué nivel de inflación más bajo vamos porque todavía hay incertidumbre en lo cambiario, está claro que no estamos en un régimen definitivo. Entonces se evitó la hiper pero la incertidumbre cambiaria sigue. Incluso, más allá del nivel del tipo de cambio es evidente que nos vamos a mover a un régimen distinto y no sabemos si flotación o qué. El Presidente todavía habla de dolarización que algo que genera incertidumbre también".

Con información de www.ambito.com