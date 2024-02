Sabrina Rojas habló del rumor que sugiere que podría volver con Luciano Castro

Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron en 2021, tras 12 años de amor. Cada uno fue rearmando su vida: el actor tuvo un vínculo con Flor Vigna y la actriz con el Tucu López. Sin embargo, la temporada del verano 2024 los encuentra nuevamente solteros, por lo que surgieron especulaciones sobre una posible reconciliación.



Este lunes, en diálogo con Intrusos (América), Rojas respondió a todas las preguntas y fue tajante al contestar si volvería a apostar al amor con el papá de sus dos hijos, Esperanza y Fausto.

Aunque la actriz se mostró muy amable y simpática con las cámaras, fue cauta a la hora de hablar de la separación de su expareja. “No, ya ahí... nada tengo para decir”, expresó.

Fue entonces que Pablo Layus aprovechó para ir al hueso: “En algunos portales pusieron ‘crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina’”. “No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente realmente. Pero no, no tengo nada que decir, no es un tema mío, no es un tema que me corresponda”, respondió tajante.

Insistente, el cronista repreguntó si la reconciliación era una posibilidad y ella negó: “Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada. Además, yo todavía estoy elaborando mi duelo con el Tucu, todavía no cerré las puertas de todo con el Tucu. Me encantaría como alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no”, cerró en referencia a su vínculo con el locutor.

A modo de cierre, Sabrina confirmó que se enteró de la separación de Castro por Esperanza y Fausto. “Me enteré antes por los nenes porque Lu les había contado. Como papás, nosotros tratamos de anticipar lo que les puede llegar a ellos por las dudas”, explicó y reafirmó que Vigna ya no tenía contacto ni cotidianidad con los chicos.

Con informacion de Todo Noticias