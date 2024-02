Luis Juez: «La Ley Ómnibus pasó a ser una patineta»

Luis Juez apuntó contra el Gobierno nacional por el fallido tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. El dirigente cordobés cargó responsabilidades al Ejecutivo por la falta de diálogo con los actores del Legislativo. Además observó que desde un primer momento, Javier Milei decidió enfrentarse a los gobernadores y no ponderar el diálogo.

Una nueva escena política se abrió este martes cuando en Diputados se decidió que el proyecto de ley que provino desde Casa Rosada regrese a comisión. Desde La Libertad Avanza sostenían que, pese algunos artículos en particular, iban a avanzar con la Ley de Bases. El cambio que existió en algunos diputados «aliados», terminó de romper cualquier ilusión oficialista.

Al respecto opinó Luis Juez: «Vivimos este momento con mucha angustia porque la angustia tiene la gente. La gente va a estar peor porque todos los indicadores señalan que la situación está compleja. Hay que hacer política, hay que sentarse, hay que discutir, hay que ver el camino. No podés ir a los sopapos«, observó el congresista en TN.

Uno de los referentes que tiene Juntos por el Cambio en el Senado no ocultó su molestia con el Gobierno nacional: «Esto es una impericia monstruosa. El Presidente debería estar en la Argentina, lo digo con respeto. Va a tener la oportunidad de ir al Muro de los Lamentos, de darle un abrazo al papa. Si a este hombre le va mal, vuelve el kirchnerismo», destacó.

«Hace treinta días teníamos un ómnibus, pasamos a un mini cooper y ahora estamos en una patineta. Menos mal que se levantaron porque sino terminaban haciendo dedo. Pocas veces he visto tan poca experiencia, tan poca perspicacia, tan poco sentido común para un momento tan complejo», sumó al análisis el cordobés.

Como cierre, Luis Juez reclamó más diálogo entre los miembros del Ejecutivo con aquellos legisladores que pretenden colaborar: «Quiero ayudarlo al Gobierno, quiero cumplir con el mandato popular que la gente le dio a Milei. Evidentemente no se dejan, no hay voluntad de dejarse ayudar. Por qué me tiene que seguir dando cachetazos si no somos el kirchnerismo», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com