Murió el papá de Celeste Cid: el emotivo mensaje con el que lo despidió

Lamentablemente Celeste Cid informó que su papá falleció. El hombre venía con problemas de salud desde hace un tiempo, pero el domingo 11 de febrero reveló que se despidió de él. Cabe recordar que Aníbal tuvo un ACV algunos años atrás.

A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz le dedicó un tierno mensaje, en donde recordó los mejores momentos que vivieron y las enseñanzas que le quedaron de su tiempo compartido. Además, subió fotos y videos junto a su ser amado.

Para comenzar, la artista escribió: "Que vueles muy alto, papi. Seguro ya andes charlando con todo el mundo por ahí... ayudando a quien necesite, y a quien no también. Nos faltaron algunos abrazos.. pero tuviste otras maneras de llegar y dejarnos lo importante".



Por otra parte, reveló la forma en lo que recordará: "La vida dura un ratito, y si no hay amor no hay nada. El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable. No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí".

LOS MENSAJES DE APOYO AL DURO MOMENTO QUE ATRAVIESA CELESTE CID

Uno de los que se pronunció a través de un comentario en la red social fue Emmanuel Horvilleur, quien puso un corazón blanco. También, Natalia Oreiro apoyó a Celeste, en donde le escribió: "Abrazos inmensos Cele", junto a unas manos en alto y un corazón blanco.

Mery del Cerro hizo lo propio y dijo: "Abrazo enorme Celes". Su ex compañera en las Estrellas, Marcela Kloosterboer, se sumó a los mensajes: "Te abrazo Celestita de mi corazón". Nancy Dupláa le comentó: "Mi amor". Y Georgina Barbarossa se pronunció: "Abrazo del alma mi amor".

Fuente: Infobae