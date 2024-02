Pullaro ordena una auditoria a "la Vialidad de Perotti y Daniel Ricotti"

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, anticipó que el Gobierno avanzará con una auditoría a la Dirección Provincial de Vialidad en el período de 2019 hasta 2023, es decir durante la gestión del ex gobernador, Omar Perotti.

En una reciente visita a la ciudad de San Cristóbal para inaugurar viviendas y entregar escrituras, el funcionario expresó que "lo más necesario en este momento en la provincia de Santa Fe, y en esto coincidimos con el gobernador, Maximiliano Pullaro, es invertir en la recuperación de la red vial". "La falta de mantenimiento de las rutas en los últimos años es notable, lo pueden ver cuando recorren la Provincia", advirtió en una crítica "encubierta" a la gestión de Omar Perotti.

"La inversión en rutas es la mayor tarea porque es la más costosa. Hoy día la obra vial es muy costosa. El costo del asfalto aumentó muchísimo. Actualmente estamos trabajando en siete frentes de reparación de rutas, en la Autopista Santa Fe - Rosario, en el norte, en el centro y en el sur de la Provincia", sostuvo Enrico. Después, en la lista de problemas, reconoció que "en algunas localidades se desarrollan obras con financiamiento nacional, pero el gobierno nacional ha planteado que no enviará más fondos para continuar con esos proyectos". En tal sentido, el ministro señaló que "estamos tratando de tener un acercamiento con el gobierno nacional para analizar cómo continuamos, algo hay que hacer". De todos modos, admitió que "si el Gobierno nacional no va a terminar obras, como planes de viviendas o centros de cuidado infantil, veremos cómo resolvemos el financiamiento".

Sobre la herencia recibida, Enrico afirmó que "el Ministerio de Infraestructura, que ahora es de Obras Públicas, estaba desarticulado, cada área respondía por separado" y disparó: "Vialidad Provincial de Omar Perotti es sospechosa, por eso junto al Gobernador (Pullaro) hemos decidido llevar adelante una auditoría en toda la Dirección Provincial de Vialidad".

"No solamente han dejado rutas en pésimo estado, sino que también los santafesinos hemos pagado obras carísimas. Lamentablemente se percibe las sospechas de malos manejos y de negociados en Vialidad. Por eso, para despejar dudas, vamos a hacer una auditoría. Para que el Estado haga una auditoría del Estado tiene que haber algo realmente grave. Vamos a hacerla porque corresponde", reiteró.

Enrico consideró que "las rutas provinciales se tienen que reparar todo el tiempo, sellar las juntas para que no se fisuren, pero en la gestión anterior no había un programa de mantenimiento, y se encaraban obras carísimas, todo esto merece ser investigado". "Por eso el Gobernador dio la orden y se va a realizar una auditoría desde el 2019 hasta el 2023, es decir durante la gestión de Omar Perotti, del área de Vialidad Provincial", ratificó.

"Con trabajo, eficiencia y transparencia Sumamos más obras en la provincia, más rutas en reparación. En 2 meses de gestión, con @MaxiPullaro hemos puesto en marcha decenas de obras que desde hace tiempo esperaban su finalización", había expresado Enrico el pasado 8 de febrero en su cuenta de Twitter, el mismo día que visitó San Cristóbal.

El organismo que será auditado estuvo a cargo de Oscar Ceschi y dependía del Ministerio de Infraestructura que presidía Silvina Frana, en tanto que una de las figuras cercanas al gobernador Perotti que se desempeñaba como asesor era el rafaelino Daniel Ricotti.

El último sábado en su cuenta de Twitter, Enrico volvió a deslizar críticas respecto a la gestión de Vialidad durante el mandato de Perotti. "¿Cuánto mejor estarían nuestras rutas si se le harían los trabajos de mantenimiento más seguido? Con el nuevo @gobsantafe estamos recuperando el estado de la Autopista Rosario-SantaFe. Estaba destruida", subrayó.

Con información de La Opinión