Cuál es el punto vulnerable de Maximiliano Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro sabe que no está en offside, pero teme que Javier Milei igualmente levante la bandera. En el marco del ajuste de Nación a las provincias, el gobierno de Santa Fe tiene los papeles en regla y cero deudas con el Estado nacional que sirva como excusa para retenerle recursos, aunque podría recibir alguna represalia a la hora de obtener el aval imprescindible de la Nación a la hora de tomar financiamiento internacional para infraestructura.

La provincia tiene una rica historia en la toma de créditos del exterior para costear grandes obras de infraestructura como autovía, acueductos, gasoductos y otros proyectos de envergadura que requieren de autorización de la Nación como condición para acceder al préstamo por ser el Estado nacional el garante de última instancia.



Una vez autorizada la etapa -el crédito se desembolsa a medida que avanzan los tranajos-, el organismo internacional gira dólares que toma el Gobierno, y éste le paga en pesos a las provincias para que lleven adelante las obras. En sentido inverso, para devolver el crédito, las provincias compran dólares al Banco Central.



La pisada de Javier Milei

Un freno a esos avales es el único punto que eventualmente el Gobierno provincial observa donde Milei podría atacar al gobierno de Maximiliano Pullaro, más allá de las transferencias no automáticas, que como sostienen, "más no nos puede sacar". Es que Santa Fe no cuenta con obligaciones con Nación de donde le pueda aspirar coparticipación, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que cortó de Chubut o el Fondo de Financiamiento Fiscal a Buenos Aires.

Hay un punto a tener en cuenta: en caso de que la provincia no pudiese afrontar la cancelación con el exterior y Nación tuviere que afrontar el vencimiento, ahí sí podría cobrarse de la coparticipación vía un descuento automático, algo similar a lo que pasó con Chubut. En Santa Fe descartan esta posibilidad.

En la provincia creen que esa maniobra política puede estar “latente” aunque para el Gobierno sería difícil explicarla, porque Santa Fe nunca defaulteó, y su deuda y su nivel de deuda es bajo y tiene la mejor calificación del país junto con Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encima, los préstamos externos ayudan al balance de pagos porque son dólares. De hecho, hasta hace semanas el Ministerio de Economía avaló algunos créditos que estaban en cola.

Lo que hay sobre la mesa

Sin embargo, no se fían tal como viene la novela entre libertarios y federales. La semana pasada Pullaro firmó con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) el acuerdo que oficializa una línea de crédito por 65 millones de euros que se destinarán a obras para el cuidado del ambiente en la provincia. Es sin garantía de la Nación, pero igualmente requiere la autorización de Economía.

Quizás la puesta de escena de institucionalidad que realizó Pullaro invitando al exgobernador Omar Perotti por haber iniciado los trámites haya sido una forma de abrir el paraguas ante un eventual revés de Nación. "Queremos mostrar como Estado que en Santa Fe hay continuidad en las políticas públicas y que lo que es importante y está bien tiene que continuar", dijo el gobernador Maximiliano Pullaro.

Alianza con Córdoba

El otro gran proyecto con dinero fresco internacional es para el Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba con un financiamiento de U$S 50.000.000 por parte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe que está en ejecución. Más aún, en octubre de 2023 las dos provincias firmaron un acuerdo de préstamo por otros U$S 100.000.000 millones, en este caso con el Fondo de Desarrollo Saudí, que será utilizado para dos nuevos bloques de esa megaobra.

Cada desembolso de las etapas requiere la previa autorización de Nación. De hecho, ya hubo una hace unas semanas, previo al conflicto entre la Casa Rosada y las provincias. También tuvieron luz verde las obras de defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas de San Javier con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). “Igual todo es día a día, hay que ir viendo cómo responden”, sostuvo una fuente del gobierno provincial.

