Causa por los seguros del BNA: Alberto Fernández cuestionó la imputación y denunció una «operación» en su contra

El ex presidente Alberto Fernández cuestionó la imputación en su contra por la investigación que se abrió por los seguros del Banco Nación (BNA). Ante el procedimiento del fiscal Ramiro González, el titular del Partido Justicialista destacó que, si bien le parece razonable que se pida una investigación, no le parecen correctos los motivos que originaron la denuncia, por lo que acusó «una operación» en su contra.

«Se omitieron muchas cosas que ocurrieron y la historia es muy larga. En la Argentina y en todo el mundo, cuando uno saca un crédito, encuentran un cargo que se llama ‘seguro de vida’. Siempre los bancos saca un seguro de vida por las dudas del que tomó el crédito se muera. De esa manera el banco garantiza que se cobre, por más que se muera», explicó en comunicación con Radio La Red.

“Es un seguro que toma el Anses por las dudas de que, al morirse el jubilado, pueda cobrar el seguro. Siempre lo tomó el Banco Nación”, especificó. Y agregó: «En el 2018 el Anses empezó a autoasegurarse; le generó problemas porque no está preparado para eso. En 2021, yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación Seguros”, ahondó. De esta manera, todos estarían obligados a pagarle al Estado sin intermediarios ni otros beneficiarios que no sean el asegurado.

Qué critica Alberto Fernández

Al exponer sobre la función de los seguros de vida, indicó que la nota de Clarín que lo denuncia lo acusa de realizar una maniobra fraudulenta. Según el exjefe de Estado, «lo hizo para terminar con el negocio de los seguros del Estado», sin beneficiar a un bróker privado como Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Acorde precisó, el único vínculo que tiene con él es por un préstamo personal que todavía adeuda.

Con respecto al supuesto beneficio de intermediarios por negocios de 20 mil millones de pesos por año, Alberto Fernández expuso que el decreto que él mismo impulsó no permite la participación de ellos. «Martínez Sosa nunca intervino en el tema del Anses”, subrayó. Además, destacó las modificaciones que se realizaron en el marco de la pandemia, donde las contrataciones y los riesgos aumentaron: “Nación Seguros acepta la prima, pero como el riesgo era muy alto va a co-asegurarlo con otros, como Sancor y San Cristóbal. Nación Seguros quedó con el 25% del riesgo de los 20 mil millones”, resaltó.

«Es una operación. Nación Seguros no tiene nada que ver con la caja política», indicó. Además, cuestionó las razones por las que echaron al anterior titular de Anses: «Ahora, lo que sí le están atribuyendo a Milei es que él en verdad lo echó a [Osvaldo] Giordano por desarmar una caja, es decir, estaba interesado en esa caja. En el juego, empiezan a hablar de otro productor llamado [Pablo] Torres García».

«Están afectando a mucha gente de bien»

En el tramo final de la conversación, Alberto Fernández subrayó que esta denuncia «está afectando a mucha gente de bien», incluyendo a su secretaria. “Mi secretaria fue mi secretaria durante 30 años. Yo la conozco muy bien a María y no creo que haya hecho eso”, mencionó, aunque dijo que «si lo hizo, se extralimitó».

A modo de conclusión, Alberto Fernández denunció que el diario mintió y que nunca se realizó tal acto de corrupción: “La verdad es que tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto. No me gusta que hagan estas cosas. Si algún funcionario hizo algo, que se haga cargo”.

Con información de www.elintransigente.com