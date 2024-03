Aníbal Fernández: "Hay que ver cómo se la ayuda a Bullrich"

Aníbal Fernández sostuvo que se terminó el peronismo en el que alguien decidía el candidato con su dedo. “El peronismo, lo que tiene que tratar de hacer es ir a buscar a aquellos que alguna vez han participado y hacerlos propios”, sugirió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). La situación con el narco en Rosario y su experiencia al frente del Ministerio de Seguridad.

Me gustaría que usted haga una síntesis de la situación de Rosario, y cómo fue evolucionando con los distintos gobiernos.

Buen día. No es un tema de hoy, tiene treinta años este problema. Es un problema severo que se fue consolidando y cristalizando cada vez más en función de no encontrar la manera de resolverlo, participando con las fuerzas de seguridad o las fuerza federales.

El día que me hice cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, recibí al gobernador de la provincia de Santa Fe y lo primero que hicimos fue pergeñar junto a Gendarmería una tarea que permitiera que nosotros estuviéramos trabajando con personal avezado. Cuando hablo del personal avezado me refiero a que tiene que ser gente grande, no pueden haber pibes, tienen que ser hombres y mujeres preparados, porque los ministerios públicos, tanto el fiscal como el ministerio público de Santa Fe iban a instruirnos para los allanamientos, y así se hizo.

La discusión tenía que estar preparada y pensada todo lo necesario para poder cumplir con ese objetivo, y los resultados son optimísimos. Hicimos más de 3500 detenciones, lo que significa algo así como cinco detenciones por día. Siendo prudentes, con mucha inteligencia criminal en las calles, en los barrios. Con gente que hasta llegó a vivir en los barrios para estar atentos en lo que se estaba haciendo y viendo, cuáles eran los movimientos. Detectando situaciones en barrios como en Las Flores, en el sur de Rosario, el lugar de procedencia de los bonos, o el barrio Ludueña, que es el lugar donde muchas veces se han ido a buscar a pibitos que terminaron siendo soldaditos pagos para matar a una persona. Esas cosas hay que seguirlas y mirarlas con mucha prudencia.

Todo lo que yo diga en esta nota con usted no tiene nada de agravio, ni intento minimizar, ni poner una situación incómoda al gobierno de Santa Fe, de ninguna manera. Lo que quiero hacer es colaborar para que las cosas salgan lo mejor posible. Nosotros hicimos mucha tarea. Elegimos a un gendarme, hoy un comandante general, Castillo, que hizo un trabajo fenomenal en cada uno de los barrios. Todos los lunes se definía cada uno de los grupos que se hacían cargo del “empeñamiento”, como se dice en términos técnicos, para resolver y seguir de cerca lo que pudiera estar sucediendo. Bueno, nosotros creemos que hay que seguir insistiendo, que no no se puede dejar esa labor.

El 11 de octubre del 2013, hace casi 11 años, le balearon la casa al gobernador Bonfatti. Para que tengamos idea desde cuándo estamos hablando de esto, hace muchos años que suceden este tipo de situaciones. Hay que hacerse cargo de estas situaciones y trabajar. Deseo de todo corazón que las cosas salgan bien.

¿Es correcto o injusto decir de que en los momentos que Patricia Bullrich fue Ministra de seguridad, durante la presidencia Mauricio Macri y ahora, en esta breve presidencia de Javier Milei, el combate al narcotráfico en Rosario fue mayor y la cantidad de muertos en Rosario descendió, y que fue al contrario cuando le tocó gobernar al peronismo?

No es correcto, porque nosotros, te vuelvo a insistir, para poder llegar a tener una un promedio de cinco detenciones diarias, es porque la actividad que se ha desarrollado es muy grande. Ayer escuchaba a uno de los que pretenden hacerse pasar por los que saben que decía si había habido en algún momento enfrentamientos, y no los hay porque muchas veces también son dispares las fuerzas. Cuando fuimos a meternos en los lugares más álgidos uno está convencido y preparado para eso, si es que tuviera que hacerlo, y no se puede medir en función de muertos o de reacciones.

Lo que está haciendo Bullrich es una tarea de Bullrich, no pretendo minimizarla, ni dejo que minimicen lo que hicimos nosotros, porque para que no hubiera discusiones al respecto, yo me tomé el trabajo de publicarlo. Publiqué en todos los diarios nacionales y lo publiqué en los diarios santafesinos. Si hay alguien que tenga dudas, que me lo haga saber y desplegaremos las explicaciones pertinentes, porque si no pasa al olvido en 3 minutos. Nadie ha abierto la boca sobre el tema, nadie dijo una palabra, hubo tres debates presidenciales y en ninguno se habló de esta situación en particular, porque el trabajo que hicimos fue un trabajo muy medular, muy fuerte. Le aconsejo, si tuviera ganas, que vaya alguien a la videoteca, que la busque, para tener el detalle de todo lo realizado en ese tiempo, que fue muchísimo.

Entonces no es un tema para comparar si Bullrich o yo, si le gané uno a cero o dos a uno. Me parece que hay que ver cómo se la ayuda a Bullrich para que le den los fondos que necesita para esto, que no es poca plata, es muchísima, y ver si realmente están dispuestos a poder invertir ese dinero para poder poner las cosas en su lugar.

¿Qué opina de las fotos de los prisioneros en las cárceles al estilo de El Salvador? ¿A su juicio ayuda o resta?

No creo que ayude mucho la foto estilo Bukele, creo que tenemos que avanzar en el trabajo de la inteligencia criminal. Nosotros hicimos un trabajo fenomenal de inteligencia criminal que nos permitió dar con cosas insospechadas.

Por ejemplo, cuando balearon el Ministerio de Justicia, nosotros teníamos detectado que estabas por suceder una cosa de esa característica y el lugar por donde podrían fugarse. Una vez detenidos, comprobamos que esa tarea había sido encomendada por un narco que estaba detenido en Rawson, en la provincia de Chubut. Todo esto tiene que ser apreciado y analizado día a día, sino es muy difícil. No creo que toreando a esta gente se saque ventaja, me parece que no es ese el camino.

La salida del secretario de Trabajo

Alejandro Gomel: Cambio de tema y le pregunto, apelando a su expertis en la función pública, qué opina del despido del secretario de Trabajo por el aumento de sueldos. ¿Cómo ve todo esto?

Siempre me he jactado de tener un olfato fenomenal para seleccionar personal que ingresa. Cuando yo tomo un funcionario, es muy raro que lo dé de baja una vez que lo incorporé a mi gabinete. Es de suponer que, cuando se está hablando nada menos que de aumentos para todo el personal, porque el primer decreto excluía la cúpula, pero el segundo decreto dice que la incluye, es porque se tomó esa decisión.

Ha habido una serie de idas y vueltas, de tuits, entre la ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente de la Nación, que terminó amenazándola con que le va a sacar su renta. Deberían decirle al Presidente que hay una ley de hace bastante tiempo, de diciembre del 91, que define que el presidente, el vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen específicamente para esas funciones, y que eso, que tiene una característica mensual, móvil, vitalicia e inembargable, se transforma en un derecho adquirido una vez otorgado y no es posible sacarla, entonces, ¿para qué hablamos de estas cosas?

El presidente no puede estar diciendo cualquier cosa y quedar como alguien que ni siquiera tiene idea de lo que dice. En derecho se suele decir, como decía el dicho romano, “por más que no se conozca, la ley se aplica igual”. La realidad es que lo que se vino haciendo hasta este momento son errores. Hay un decreto del 2012 de Cristina, que está bien hecho. En aquel momento daba forma a una determinada situación, y después hubo tres gobiernos en el medio, y la culpa sigue siendo de Cristina… Es medio torpe la visión.

La discusión interna en el peronismo

Claudio Mardones (CM): En el peronismo está habiendo distintos movimientos. Primero, la preocupación general por evitar una intervención…

¿Una intervención de qué?

CM: Bueno, esta es una de las cuestiones de las que se hablan en el justicialismo. Tratar de cumplir con todos los trámites y el proceso de conducción del partido, volver a reunirse. El riesgo de la intervención a partir de no cumplimentar con algunos requisitos estos meses…

Todo eso se está cumplimentando, precisamente, porque nadie quiere que metan la mano en lo que no tienen que hacerlo…

CM: Ahí hay un tema, que es la foto que ha circulado entre el gobernador Gildo Insfrán, Guillermo Moreno y Miguel Ángel Pichetto. Esa foto fue elogiada por Andrés “Cuervo” Larroque. Quería preguntarle su punto de vista sobre estos nuevos movimientos que empiezan a surgir dentro del peronismo.

Más que nuevos movimientos, lo que yo entiendo es que nadie se puede quedar afuera. Estamos discutiendo un proceso en el que el peronismo debe exhibir sus mejores hombres y mujeres. El peronismo, lo que tiene que tratar de hacer es ir a buscar a aquellos que alguna vez han participado y hacerlos propios. No tengo duda de dónde está Moreno, ni dónde está Gildo, que es el presidente del Congreso del PJ, con lo cual tiene una responsabilidad superlativa. Hay que saber que los tres son amigos. Me parece que mucho más tiene que ver la relación personal que tienen entre ellos que el objetivo de perseguir una determinada situación, lo que no implica que en esa situación se habla de política.

CM: Además es un termómetro la expectativa que generó desde que se filtró la foto…

La expectativa se va a seguir generando con los otros que se sigan sumando a una discusión de estas características. El peronismo en el que alguien decidía el candidato con su dedo se terminó. El peronismo en el que, por parentesco, alguien tiene la lapicera y pone los candidatos, también se terminó. Llega un momento en el que el peronismo tendrá que ir a elecciones, si fuera necesario, cuando llegue su momento, y ponerse las pilas para elegir los mejores, porque a veces, cuando hay conflictos severos como los que tenemos en estos momentos, sobresalen los que tienen estatura para poder discutir sobre ese tema defendiendo los intereses de todos en el marco del peronismo, y eso es importante.

Yo con Guillermo estuve hablando porque participamos de un mismo programa de televisión. Con Miguel Pichetto hablé el otro día porque vino ese programa de televisión. No sé si ustedes lo recordarán pero fuimos senadores nacionales juntos, y manejábamos el bloque juntos, con lo cual tengo una relación y un respeto muy particular por él. Gildo Insfrán es un amigo de toda la vida. Ojalá la construcción siga haciendo esa y nos dé la oportunidad para seguir armando medidas accesorias que sigan sumando a hombres y mujeres que han estado en el peronismo y que por alguna razón, enojados o no, o por ese estrato que yo le decía de los que apuntan con el dedo o por relación familiar se afanaban la lapicera, se alejaron, pero esa situación se terminó.

Yo ya no soy el que busca candidaturas. He jurado 17 veces y nunca le pedí candidaturas a nadie, me vinieron a buscar. Ya tengo 67 años y estoy para ayudar a pensar, si es que se puede, como hacer para que las cosas salgan lo mejor posible.

