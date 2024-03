Jimena Barón confesó de qué figuras de Hollywood es cholula y contó cómo hace para hablarles

Siempre activa, fresca y frontal en las redes sociales, en tanto compartía con sus miles de seguidores sus tips para una alimentación saludable y mostraba orgullosa como crece el volumen de sus músculos desde que se propuso meterle más duro a ese tipo de entrenamiento, Jimena Barón hizo una insólita revelación.

Así como ella tiene sus fanáticos, esos que a diario la siguen por instagram o aquellos que asisten a sus shows o se acercan para pedirle una foto, Jimena confesó que también tiene su faceta cholula y que recurre a las redes sociales para llegar a aquellos que admira o le gustan los perfiles.

“Aca, en mi momentito de que circule la sangre después de entrenar, estoy tratando de conseguir un reel que no encuentro más que es de la diosa de la glucosa que la sigo, la amo y me ayudó muchísimo y ahora somos amigas de instagram y se lo acabo de pedir”, comenzó la intérprete de La Cobra recostada en el piso de su casa.



Asimismo, siguió: “Ella habla francés e inglés. Yo el primero no, pero te habló el inglés perfecto. Así que se lo pedí y si me contesta se los voy a compartir. Por otro lado, vi un lomazo en instagram que está ahí con Sarah Connor que es la entrenadora de las Kardashian”.

JIMENA BARON CONTACTO A SU IDOLA, LA ENTRENADORA DE LAS KARDASHIAN

“Yo soy muy de que te escribo en instagram. Yo te admiro, te escribo. Me veo una película, me veo un documental y te escribo y me contestan muchos. Y así tengo como unos amigos medios random hollywoodenses porque les hablo en inglés o les mando audio. Yo no tengo problema”, siguió Barón, quien arrojó este dato desconocido.



Finalmente, Jimena cerró: “A ella la amo y ahora estamos amichis de las redes. Ustedes miren este cuerpo, mirenla”. Fue así que la ex de Daniel Osvaldo compartió un video de su nueva ídola entrenando y luciendo un abdomen tallado.

Fuente: Clarin