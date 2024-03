Declarar el "Estado de Sitio" es una posibilidad

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó este lunes que desde el gobierno provincial no descartan ninguna medida para frenar la ola violencia narco que atraviesa desde la semana pasada la ciudad de Rosario.

"Vamos a evaluar todas las medidas suficientes para prevenir la muerte de un rosarino más. No vamos a descartar nada hasta que logremos paulatinamente que los rosarinos encuentren los niveles de paz. Esto es un Estado de Excepción. El Ejército, a nuestro criterio, está habilitado para colaborar", declaró el gobernador en Radio la Red, tras ser consultado sobre una posible declaración de Estado de Sitio.

Además, Pullaro comentó que ya tienen detenidos materiales, y están en la búsqueda de los autores intelectuales, aunque presumen de quiénes se trata. Debemos mostrar que el Estado tiene más poder que los narcos y los controla. No vamos a ir un centímetro atrás de nuestras políticas de control en las cárceles", sentenció.

"Los hechos que vivimos son terroristas porque pretenden quebrar una determinación del gobierno provincial y nacional, que es controlar estas organizaciones en la cárcel. Desde allí cometían el delito que querían, no sólo vendían droga, sino que mandaban a matar y extorsionaban", comentó el gobernador. En línea con estos dichos, añadió que desde su gestión dejaron de permitir eso, lo que "trajo una reacción desmedida y alocada". "Estamos en el marco de lo que nos permite la norma vigente. Vamos a ser todo lo rigurosos y duros que nos permita la ley y desde ese lugar lograr que haya mejores condiciones en Rosario", agregó.

Pullaro enfatizó en que es él quien tiene la responsabilidad de llevar paz y tranquilidad a los rosarinos, ciudad en la cual fueron asesinados cuatro civiles en los últimos cinco días. Quieren sembrar terror y pánico para que quebremos una decisión, que es el control de las cárceles. La única manera de resolver los problemas es enfrentándolos. Siento que somos mucho más que ellos y cuando hay decisión, se les puede terminar ganando tranquilamente", declaró el gobernador de Santa Fe.

"Tengo el resguardo suficiente para no tener miedo"

El gobernador de Santa Fe ha recibido una serie de amenazas en los últimos días, pero declaró no sentirse atemorizado por ellas: "Tengo el resguardo suficiente para no tener miedo, pero indudablemente uno se preocupa más por los que quiere que por uno mismo. Estamos cuidados. Hasta el sábado me siguieron amenazando". Además, acerca de los pedidos de los narcos, opinó: "Lo que piden son mejoras en las condiciones de detención pero eso consiste en que vuelvan a tener las libertades que tenían".

"Los jefes narcos que presionan son menos de 1.000, tenemos en los diferentes niveles de alto perfil alrededor de 400 detenidos y un segundo anillo de 500 detenidos más, el resto es población penal con un comportamiento bastante bueno y correcto", detalló Pullaro, sobre los integrantes de las bandas narcos que se encuentran detenidos.

Con información de Ámbito