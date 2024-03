Javier Milei: “Si no se aprueba la Ley Ómnibus, no tiene sentido el Pacto de Mayo”

El presidente Javier Milei defendió este domingo las reformas económicas que volverá a enviar al Congreso próximamente y, en medio de las negociaciones, les advirtió a los gobernadores que, “si no se aprueba la Ley Ómnibus, no tiene sentido el Pacto de Mayo”.

“El pacto son básicamente los 10 pilares para el funcionamiento de la economía, pero eso está vinculado con el capítulo cuatro (del paquete de proyectos) y eso, a su vez, está relacionado con todo lo demás”, señaló.

Asimismo, aseguró que “hay un montón de discrepancias” con los mandatarios provinciales respecto a los temas fiscales, pero que su gestión “está dispuesta a escuchar a todos y a dar la discusión, siempre que el déficit cero no se toque, lo cual no es trivial”.

Durante una extensa entrevista televisiva, el mandatario nacional también ratificó sus cuestionamientos a la suba de impuestos que dispuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y criticó al gobernador Axel Kicillof, al señalar que la medida planteó subas exorbitantes en los tributos, y la calificó como expropiatoria.

El jefe de Estado aseguró estar “totalmente de acuerdo”, con la posición que había adelantado el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, aliado de su gestión, quien había llamado a desobedecer el pago de las subas dispuestas por la gestión Kicillof. “El profesor Espert tiene un buen punto”, señaló Milei, en diálogo con el periodista Luis Majul para LN+.

“Es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos. Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”, reiteró el Presidente.

En esa línea de razonamiento, Milei dijo que la disposición del gobierno bonaerense podría desatar una crisis “similar a la que generó la 125”, en alusión a la resolución del año 2007 que subía las retenciones agropecuarias y generó una crisis de magnitud entre el entonces gobierno de Cristina Kirchner y el campo.

“Qué casualidad, por eso digo que Lousteau y Kicillof son similares. De hecho, muchas de las grandes rebeliones y situaciones más complicadas en la historia de la humanidad, tienen que ver con cuestiones fiscales”, agregó.

Con ironía, el presidente comparó a Kicillof con el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical y uno de los principales dirigentes opositores. “Es un camaleón. Una suerte de incompetente sistemático, tipo Kicillof, solo que más educado, con mejores formas”, afirmó.

Por otra parte, Milei minimizó el rechazo en el Senado al DNU que firmó a los pocos días de haber asumido en el cargo y aseguró que lo tomó “como algo que estaba contemplado dentro de los resultados posibles”.

“Nosotros sabíamos que esto era algo altamente probable que pasara. Nosotros tenemos 7 senadores, por lo tanto, era esperable que pasara algo así. A pesar de eso, hay un aspecto muy positivo: conseguimos 25 votos, es decir, logramos hacer un trabajo para sumar voluntades y de los orcos uno no puede esperar más que actitudes de orcos. Después hay otros que prefieren defender sus intereses de casta que la de los argentinos”, señaló.

Al respecto, Milei sostuvo que el Decreto no fue aprobado porque “la casta no está dispuesta a resignar sus privilegios”, pero se mostró combativo al asegurar que su administración tampoco está “dispuesta a bajar los brazos”.

“Estas son solamente las primeras mil reformas, con las cuales vamos a volver a la carga y, cuando terminemos con esto, todavía tenemos otras 3 mil esperando. A nosotros nos votaron, no solo para terminar con la inflación y la inseguridad, sino también para devolverles la libertad a los argentinos”, anticipó.

Al ser consultado sobre su relación con los gobernadores, el Presidente reconoció que “debería estar más involucrado en ese tipo de cuestiones”, pero aclaró que hoy su foco “está puesto en bajar la inflación, en la seguridad y en la contención social”.

Sobre su vínculo con la vicepresidente Victoria Villarruel, Milei aclaró que no están “peleados” y que ambos tienen “una excelente relación”, aunque no piensan “exactamente igual y eso es claro”.

“Para la gente, igual es imperceptible las diferencias tenemos. Además, yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no (convocar a sesión para tratar el DNU), eso es el trabajo de ella y ella habrá hecho la evaluación de costos y beneficios. De hecho, el martes nos vamos a volver a juntar en la reunión de Gabinete. Lo que creo es que hubo una interpretación maliciosa del comunicado que sacó la Oficina del Presidente”, completó.

