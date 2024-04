Las ardientes fotos de Julieta Ortega como la nueva protagonista de SEX

Una vez más la actriz Julieta Ortega trabajará junto al director José Maria Muscari, quien en esta oportunidad la convocó para protagonizar “Sex, experiencia renovada”, un show exclusivo e inmersivo.

Desde este jueves 4 de abril en Gorritti Art Center, Diego Ramos tendrá su nueva dupla. El show que nació en 2019 y va camino a transitar su quinto año en la cartelera porteña con funciones agotadas, suma a su nueva protagonista, una actriz con trayectoria, que despegará sensualidad y será dueña de la palabra bajo la mirada de su director Muscari.



Con respecto a su desembarco en el espectáculo más efervescente, liberador con música, baile, humor, textos y desnudos, Julieta contó: “Fui a ver SEX dos veces mucho antes de saber que me iba a convocar Jose y quedé fascinada, es un show espectacular, inclasificable porque no es una obra de teatro, ni un musical ni un cabaret, sin embargo tiene el condimento de esas tres cosas juntas. Es un show 360 con talento puro, con sensualidad y sexualidad”.

“Fui a ver el show con amigas, en otra oportunidad con mi hijo y como espectadora le dije a mis sobrinos que vayan también a ver SEX. Ahora entiendo que la gente va a ver el show más de una vez porque se renueva, todo el tiempo están pasando cosas en simultáneo y nunca te alcanza el tiempo para captar lo que pasa en cada lugar”, agregó.

“No dudé en sumarme a SEX, fue una alegría la propuesta. Le dije que sí que enseguida. Me entusiasma todo, desde armar el vestuario, aprender las coreos de Mati Napp, porque yo no bailo. Me pone contenta hacerlo y sé que me voy a divertir", indicó Ortega.

Con respecto a su director remarcó: “Muscari tiene la capacidad de armar grupos que se renueven todo el tiempo donde la vara siempre esté alta. Jose garantiza que el elenco está bien, que el espectador se lleve más de lo que fue a buscar y que el espectáculo funcione”.

Cabe recordar que las funciones van de jueves a domingos y que las entradas se sacan por Alternativa Teatral. Es importante que los espectadores sepan que no hay butacas, sino mesas por donde circular los actores y performers.

Julieta Ortega habló sin filtro sobre cómo vive las escenas de sexo en la ficción: "Se modificaron..."

La actriz Julieta Ortega participó de Mesa redonda (Infobae), un ciclo de entrevistas de Germán Paoloski, y -junto a las intérpretes Soledad Silveyra, Julieta Díaz y Julieta Zylberberg- habló de su profesión y de cómo se lleva con las escenas de sexo en la ficción.

En un momento de la entrevista, Zylberberg admitió: "Sí, tuve algún que otro mal compañero”. “O gente con la que no tenés ningún tipo de onda. También hay gente que se lleva muy mal trabajando y eso no lo ves en el escenario...", acotó Ortega.

También contó, sin dar nombres, una experiencia con un compañero de elenco. “Me pasó que no me guste cómo el otro actúa y no poder soportar. Estar en la escena y pensar ‘no puedo creer lo mal actor que es...’", relató.

Más adelante, cuando le preguntaron por las escenas de sexo dentro de una ficción, la actriz aseguró: "No tengo recuerdo de haber sentido absolutamente nada nunca en las escenas de sexo”.

"Es más, me olvido. Si me preguntan ‘qué tal besa alguien’, no sé. Se me borra al segundo, es como que eso no pasó”, agregó. También recordó alguna situación sexista dentro del ambiente de trabajo: “Se modificaron muchas cosas, recuerdo que una vez hice una escena de sexo y cuando salí había 50 monos en el monitor”.

Fuente: Pronto