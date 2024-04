Pausa polémica: la Selección Argentina femenina no disputará la fecha FIFA

Después de lo que fue la participación de la Selección Argentina en la Copa de la Oro de la Concacaf, se esperaba que tuviera acción nuevamente este próximo fin de semana cuando se desarrolle una nueva fecha FIFA.

Sin embargo, el elenco nacional no tendrá actividad ya que no se confirmó ningún amistoso, algo que, a esta altura, es sumamente contraproducente para un equipo que necesita rodaje y nuevos cruces.

Argentina no es la única selección de sudamérica que no aprovechará la fecha FIFA. Lo mismo ocurre con Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia que tampoco tendrán partidos.

Por otra parte, Brasil jugará la She Believes Cup, el certamen amistoso en el que participará junto a Estados Unidos, Canadá y Japón.

Siguiendo con otras selecciones del continente, Venezuela, disputará dos amistosos en su país ante Panamá, mientras que México se cruzará primero con Colombia y luego con Australia en suelo estadounidense.

Las cafeteras, además del encuentro contra las mexicanas, también se medirán ante Guatemala. Y Ecuador, viajará a Rusia para medirse contra las locales en dos partidos.

Cronograma de partidos para la fecha FIFA

She Believes Cup

Sábado 6 de abril

13.30 Japón vs Estados Unidos, en Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia

16.30 Canadá vs Brasil, en Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Georgia

Final: martes 9 de abril, con horario a confirmar

Amistosos

Jueves 4 de abril

11.00 Rusia vs Ecuador, en Sueno Sports Center – Pitch 1

Viernes 5 de abril

19.30 Venezuela vs Panamá, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte

Sábado 6 de abril

18.00 Costa Rica vs Perú, en el Estadio Alejandro Morera Soto

19.00 Colombia vs México, en el Orlando City Stadium – Florida

Lunes 8 de abril

12.00 Rusia vs Ecuador, en Sueno Sports Center – Pitch 1

19.30 Venezuela vs Panamá – Estadio Nacional Brígido Iriarte

Martes 9 de abril

13.00 Costa Rica vs Perú, en el Complejo Deportivo Fedefutbol-Plycem

20.00 Colombia vs Guatemala, en Hinchliffe Stadium – New Jersey

21.00 México vs Australia, en Toyota Field – Texas

Fuente: 442