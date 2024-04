«El correntino nunca se amansa a guachazos»: la fuerte advertencia de Gustavo Valdés a Milei

En medio de tensiones financieras entre el Gobierno nacional y la provincia de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés hizo oír su voz en un acto de homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas en Goya. Valdés expresó su preocupación por el incumplimiento de las partidas de deuda que ANSeS mantiene con la caja previsional de la provincia del nordeste.

«Simplemente reclamamos lo que es nuestro. Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente», remarcó Valdés, haciendo hincapié en la responsabilidad del Estado nacional de saldar sus deudas con la provincia.

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la deuda del Estado Nacional al Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes alcanzaría los 100 mil millones de pesos. Valdés detalló que desde enero no se ha recibido ningún fondo, a pesar de que en años anteriores el monto acordado ascendía a 400 millones de pesos anuales.

«Este año el Gobierno mandó cero pesos para compensar caja«, denunció Valdés, destacando la situación crítica que enfrentan los jubilados correntinos, cuyos pagos están siendo cubiertos por los recursos provinciales.

Ante esta situación, Valdés advirtió que la provincia ha iniciado acciones legales contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia. «Así como nos cobran, nosotros reclamamos que nos paguen lo que nos deben», insistió, según informó NA.

El gobernador correntino relacionó el recorte de fondos con el intento del Gobierno de disciplinar a las provincias para que apoyen la ley ómnibus en el Congreso nacional. «Nosotros tenemos nuestros recursos bien estables, no tenemos deuda, administramos bien, con plata no nos van a apretar. El correntino nunca se amansa a guachazos. Lo intentaron hacer los kirchneristas; que no intenten el mismo camino», advirtió Valdés.

Estas declaraciones de Valdés revelan la tensión creciente entre la provincia y el Gobierno nacional por cuestiones financieras, planteando un desafío para resolver una situación que afecta directamente a los jubilados y pensionados correntinos.

Con información de www.elintransigente.com