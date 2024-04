Marixa Balli recordó su noviazgo con Marcelo Tinelli y habló de las chances de volver con él

Marixa Balli no dudó en hablar sobre el noviazgo que mantuvo con Marcelo Tinelli al ser consultada por Mirtha Legrand. “¿Vos estuviste con Tinelli”, disparó la diva durante la última emisión de Almorzando con Juana (eltrece) y dejó al resto de los invitados sin palabras.

Lejos de incomodarse, la exvedette aseguró que es una época de su vida que recuerda con alegría: “Fue una relación muy linda, muy intensa”. “¿Cuánto estuvieron”, indagó “La Chiqui”. “Duró un tiempo, trato de no dar fechas porque después empieza la gente en las redes y en los medios a especular si fue antes o después de alguien... Para mí todo prescribió, por eso lo solté y lo dije”, aclaró la entrevistada.

En cuanto a las actitudes que el conductor de ShowMatch tuvo con ella después de terminar su relación, Marixa opinó: “Se traba él conmigo, le pasa algo conmigo”. Al escuchar esto, Yanina Latorre, otra de las invitadas, reveló que el periodista deportivo estaría atravesando una crisis con Milett Figueroa: “Somos muy amigos y yo no lo huelo, lo sé. Hay temas que no puedo contar porque si no vendo a la fuente”.



Acto seguido, Latorre agregó que Tinelli está separado de la artista peruana: “Ellos lo niegan, él lo niega y se me ríe. No quiere terminar de blanquear, pero con vos va a volver Marixa”. Al escuchar lo que decía su colega, la exvedette fue letal: “No está en mí volver con él. Yo quiero tener una amistad, no como relación.. Tenemos un muy buen diálogo y hemos hablado mucho”.

La decepción de Marixa Balli cuando Marcelo Tinelli negó que hayan mantenido un apasionado romance

En octubre del año pasado, Marixa Balli aseguró que se sintió destratada por Marcelo Tinelli cuando visitó la pista del Bailando 2023 (América). El hecho que más le molestó fue haber sido imitada por Fátima Florez y además sostuvo que la producción no la trató como esperaba.

Después de ese tenso momento al aire, el conductor y la mediática, quien fue su pareja hace muchísimos años, hablaron en LAM (América) y aclararon las cosas.

“Le pido disculpas. Hago chistes todo el tiempo y me encanta hacer chistes también con ella”, comenzó diciendo “El Cabezón” y, frente a esas palabras, lejos de mostrarse conmovida, Balli abrió los ojos sorprendida e hizo gestos con su cara.



El presentador siguió: “Yo la adoro. Yo la quiero, la respeto mucho. Siempre. Me parece una mina que además es muy querida por la gente, me gusta mucho que la gente la quiera”. “Ella me dijo a mí que no iba a estar en el Bailando y cuando ella te dice algo, te dice sí es sí y no es no”, aclaró sobre las reiteradas propuestas que recibió “La Cachaca” para ser parte de la competencia de baile.

Y continuó: “Si le tengo que pedir disculpas por eso de que se sintió mal, porque me dijeron que el día estuvo Fátima se sintió ofendida, le pido disculpas porque yo la quiero mucho. Es una persona que ha sido parte de los primeros momentos míos dentro del mundo de la tele, fue la primera diosa del verano que salió del programa”.

Fuente: Pronto