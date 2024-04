María Eugenia Vidal anuló a Cristina Kirchner: «Es una ex presidenta condenada»

María Eugenia Vidal, destacada figura del PRO y actual diputada nacional, apuntó contra Cristina Kirchner: «Es una ex presidenta condenada, que gana una jubilación de privilegio de 14.000.000 y al mismo tiempo dice que defienden a los trabajadores y jubilados. Desde ese lugar todo lo que diga pierde valor».

«Nos llevan al mismo lugar donde ganan jubilaciones de privilegio y se visten con ropa deportiva de primera marca mientras enarbolan la bandera del pueblo. Ya nos dimos cuenta. Piedra libre. Esto no sirve más», declaró Vidal en una entrevista para José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+.

«Nos vino a dar una clase magistral de economía habiendo dejado 3.000.000 de pobres más, inflación de 1000% acumulada, a la mitad de los trabajadores en negro. Es más de lo mismo, de lo que la gente rechazó con contundencia en las elecciones», arremetió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Vidal opinó sobre la educación y la Ley de Bases

Además, Vidal criticó las afirmaciones de Kirchner sobre la educación, resaltando el desfinanciamiento de las universidades públicas y acusando a la expresidenta de fingir demencia. «No es la respuesta para la Argentina y los pibes que no entienden lo que leen. Reivindica (la escuela pública) cuando ella iba a la escuela y tenía clases, pero claro, en su época no estaba (Roberto) Baradel que milita en su partido. El cinismo no tiene límites. Fingen demencia y nos quieren hacer creer que de verdad defienden a la gente», comentó la exministra de Desarrollo Social de CABA.

«Cada 100 chicos que entra a la universidad solo terminan 23. Necesitamos saber cuántos graduados tenemos, cuántos docentes para cada matrícula, cuántos matriculados, tener una universidad pública que trabaje bien. La transparencia no es opuesta al financiamiento. La mayor parte de los chicos pobres, 1 de cada 10 del decil más bajo solo llega a la universidad. Y esos sectores pagan el IVA financiando al resto de los argentinos. Vale la pena saber en qué se gasta el dinero», señaló Vidal.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la humildad y la colaboración entre fuerzas políticas, reconociendo el deber del Congreso de aprobar medidas que den los recursos necesarios al Gobierno para gobernar como la Ley de Bases, en lugar de enfocarse en intereses partidistas.

«El lugar que tenemos que tomar en Juntos por el Cambio y el que estamos tomando es el de humildad después de perder la elección. No de mezquindad y chiquitaje. Hay que darle a un presidente electo lo que necesita para gobernar. La política se ha mirado mucho el ombligo así mismo», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com