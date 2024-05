Sorteo 315 lotes: Pullaro volvió a “cautivar” a Rafaela

Nuevamente la presencia del Gobernador de la provincia sirvió para demostrar su extraordinaria relación con los rafaelinos , eclipsando al mismísimo intendente Leonardo Viotti que esperó con ansias el acto de ayer para tratar de levantar su desdibujada imagen a raíz del flojo desempeño que viene llevando desde que asumió el pasado 10 de diciembre. Más allá del acto de ayer, debemos recordar que la ciudad sigue sucia y dejada como pocas veces se las vio en los últimos años. Quizá sea el gobernador, que tan buena relación tiene con la gente de Rafaela, que le llame la atención a Viotti para que tenga mayor contracción al trabajo y la ciudad vuelva a brillar como no hace tanto tiempo.

El acto de ayer



El domingo fue una fiesta en Rafaela: más de 5.000 personas se dieron cita en la Plaza 25 de Mayo y a lo largo de un tramo de bulevar Santa Fe para participar del sorteo de 315 lotes, un paso fundamental para que familias rafaelinas puedan acercarse a alcanzar el sueño de la casa propia. El evento, organizado por la Municipalidad de Rafaela, ofreció un día lleno de actividades y entretenimiento para todas las edades que contó con la participación del gobernador, Maximiliano Pullaro y del intendente, Leonardo Viotti.

Desde temprano, los asistentes pudieron disfrutar de Feria Desde el Origen y Plaza Feria, donde se destacaron los puestos de artesanos locales y los food trucks que ofrecieron una variada oferta gastronómica. Los más pequeños también tuvieron su espacio con múltiples atracciones y juegos pensados para ellos. Al mediodía ya habían más de 500 personas en las inmediaciones de la Plaza en tanto que el inicio del sorteo había sido previsto para las 13 hs. Familias con sillones, mate en mano, se acomodaron sobre el cantero bajo un sol de otoño con temperatura ideal para estar al aire libre.

El momento central del evento fue el esperado sorteo de los 315 lotes, que marcó un hito en la vida de muchas familias rafaelinas, acercándolas al anhelo de construir su hogar. La emoción y la esperanza se palpaban en el ambiente mientras se realizaban los sorteos. En tal sentido, tal como informó el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), en primer lugar salieron a sorteo los 50 lotes asignados al cupo de los distintos sindicatos que conforman la CGT Regional Rafaela. A su vez, se llevó a cabo un "sorteo secundario" para definir los preadjudicatarios entre la lista de cada uno de los sindicatos. Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo de los 16 lotes destinados a las familias que cuentan entre sus integrantes con personas con discapacidad. Y por último se sortearon las 249 unidades correspondientes al cupo general, con titulares y suplentes.

Todo el sorteo se concretó sobre un amplio escenario montado contra la Plaza y frente al bulevar Santa Fe, con dos pantallas gigantes, donde el periodista y locutor, Alejandro Ambort -también ex presidente Comunal de Susana y actual funcionario del Gabinete municipal de Rafaela- fue el conductor del acto.

Si bien en la Plaza no asistieron los casi siete mil inscriptos para el sorteo, de tanto en tanto aparecían ganadores de un lote que festejaban ruidosamente, con familiares y amigos que brindaban sus felicitaciones. Entre emociones e incluso lágrimas, varios se fotografiaron con el intendente Viotti y un cartelito con la leyenda "Hoy hicimos realidad el lote para la casa propia".

"Esto es realmente único, en muy pocos lugares de la provincia se ven, con lo cual yo quiero felicitar a Leo, felicitar a todos quienes apuestan en este tipo de políticas públicas, y próximamente vamos a anunciar políticas públicas similares para la provincia", subrayó el gobernador Pullaro al elogiar al Intendente de Rafaela. Consultado sobre el sorteo, el mandatario provincial expresó que "para la personas que tal vez tienen un sueldo o dos, un hombre o una mujer, que recién se casaron, y que no logran comprarse una vivienda, no logran comprarse un terreno, pero sí pueden pagar una cuota, una cuota que es tal vez un poquito superior a lo que son los alquileres hoy en la provincia de Santa Fe, que no son bajos. Así que creo que a eso tenemos que apostar, a la gente que quiere trabajar para salir adelante".

Pullaro también recorrió la Plaza 25 de Mayo, acompañado por Viotti y otros funcionarios, para saludar a los feriantes y luego pasearon como un vecino más por bulevar Santa Fe, en el marco de una jornada descontracturada acorde al clima de fiesta por un inédito sorteo al aire libre y ante una multitud. Incluso muchos rafaelinos pidieron fotografiarse con un Gobernador, quien accedió ante cada pedido.

Por su parte, Viotti afirmó que "para mí es un honor poder estar encabezar este sorteo público ante tantos rafaelinos que vinieron a la Plaza con esperanza, pero además con mucha gente de la Municipalidad que ha trabajado tanto desde esta gestión como de la anterior para que hoy se concrete con una jornada espléndida y con una organización del evento muy buena", expresó.

Desde el IMV indicaron que desde este lunes se otorgarán turnos para que los preadjudicatarios concurran a su sede de calle Güemes 365 para presentar la documentación necesaria para avanzar en el trámite y acordar el plan de financiación para pagar los lotes.

Tras el sorteo, la celebración continuó con un espectáculo a cargo de La Bolada, que convocó a los amantes del folclore y puso a todos a bailar con su música tradicional. El broche de oro lo puso el reconocido grupo Te Suena, que hizo vibrar a la multitud con un repertorio variado y lleno de energía.

Este evento, que combinó oportunidades, diversión y cultura, refuerza el compromiso de la municipalidad de Rafaela con el bienestar y el desarrollo de su comunidad. Desde hoy, 315 familias están más cerca de hacer realidad el sueño de la casa propia, en un día, que sin duda será recordado como un día de oportunidades.

También participaron del sorteo el senador provincial, Alcides Calvo, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, el secretario de Gobierno y Modernización del Municipio, Germán Bottero, el director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Pier Chiatti, dirigentes de los distintos gremios rafaelinos entre ellos Juan Alberto Berca, del Centro de Empleados de Comercio, y Sebastián Beccaría, de Luz y Fuerza, al igual que la mayoría de los concejales de la ciudad.

Con información de La Opinión