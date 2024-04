Julieta Poggio es una de las ex participantes de Gran Hermano más queridas, ya que llegó a la final junto con Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. La actriz fue vinculada con varios personajes del ámbito artístico, pero recientemente, Lo Más Popu notó que un futbolista internacional le dio 'me gusta' en varias publicaciones de la modelo.

Revelaron que un futbolista le pone "me gusta" a Julieta Poggio

Recientemente, la modelo estuvo vinculada sentimentalmente con Grego Rossello por una foto ed la mano que se viralizó. Sin embargo, ambos aclararon que se trataba de una importante campaña de Missing Children Argentina para dar visibilidad al caso de David Leonardo Capli, un niño desaparecido desde el 1 de octubre de 2021.

"Sabemos que las fake news se viralizan 6 veces más que las noticias reales, como por ejemplo en este caso, la búsqueda de este niño perdido", explicaron en un video que subieron en sus redes sociales.

Lo Más Popu notó que James Rodríguez dio 'like' en varias publicaciones de Julieta Poggio, aunque el futbolista no la sigue. "Ke onda James Rodríguez que últimamente esta likeando a Juli Poggio, encima no la sigue", explicaron desde la cuenta de Instagram.

Fuente: caras.perfil.com