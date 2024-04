Milei eligió apuntar contra los senadores que se aumentaron las dietas y despegó a Villarruel de la polémica

El presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, tienen decidido dejar atrás las diferencias entre ambos y mantener la unidad de la fórmula, luego de los cruces indirectos que se registraron semanas atrás y que finalizó con una foto de los dos en la Casa Rosada, como símbolo de tregua.

A diferencia de lo que ocurrió en aquella oportunidad, este jueves el Gobierno tomó una posición alineada con el oficialismo en el Senado, al cuestionar a la oposición por el aumento de las dietas en la Cámara, que fue aprobado por la mayoría de los presentes en la sesión.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, remarcó Villarruel.

Al respecto, la Vicepresidenta reconoció que podría haberse “levantado para no que no salga” su foto y “parte del periodismo y de los trolls” la “acusen” de lo que -remarcó- no tiene “injerencia alguna”, pero sostuvo que “siempre da la cara” y que esta vez “no fue la excepción”.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, cerró.

Sobre el final de la reunión, el peronista disidente Juan Carlos Romero pidió tratar un proyecto de resolución sobre tablas y logró el respaldo necesario para aprobar la suba de los sueldos de los legisladores, que a partir de junio próximo pasarían a cobrar en mano más de 4 millones de pesos.

La decisión fue avalada por la titular del Senado, que aceptó la solicitud y ordenó votar a mano alzada la iniciativa, que fue sancionada por mayoría, pero con el rechazo de todos los integrantes de La Libertad Avanza y de algunas otras bancadas.

La medida va en contra de la premisa del presidente Milei, que no solamente retrotrajo los incrementos en el Poder Ejecutivo, sino que le reclamó que hicieran lo propio en el Congreso a Villarruel y a su par en Diputados, Martín Menem.

A principios de marzo, una resolución conjunta de las Cámaras había establecido un aumento para los legisladores nacionales, lo que derivó en cruces indirectos entre el Presidente, que cuestionó duramente la suba, y su vice, que defendió la actualización.

“Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna, para la importantísima tarea delegada. Si no solo serían legisladores los ricos, los narcos. Tienen que ganar bien y no ganan bien”, sostuvo la funcionaria durante una entrevista en TN.

Por su parte, en diálogo con el periodista Esteban Trebucq en LN+, Milei remarcó: “Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad”.

Esto fue lo que sucedió este jueves y que marcó una nueva etapa en la relación en la cúpula presidencial, ya que en esta ocasión ambos se alinearon para cuestionar a la oposición, a la que responsabilizaron por la aprobación del proyecto.

“Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza... El 2025 será paliza histórica...”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, acompañando el mensaje de una publicación de Infobae que da cuenta del aumento en el Senado.

En la Cámara baja, fuentes del oficialismo señalaron a este medio que Villarruel no pudo evitar que la iniciativa fuera tratada, ya que el peronismo y sus aliados juntaron los dos tercios necesarios para forzar el debate y sancionar el texto.

Por su parte, las autoridades nacionales coincidieron en que la titular del recinto no tenía mucho margen de maniobra y remarcaron que, con esta votación, los senadores que apoyaron el incremento “dejaron los dedos marcados y quedaron expuestos”.

Además, en el Gobierno destacaron que en esa misma sesión, el oficialismo consiguió los pliegos de seis embajadores propuestos por Javier Milei: Gerardo Werthein (Estados Unidos), Guillermo Nielsen (Paraguay), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia), Sonia Cavallo (Organización de los Estados Americanos-OEA) y Axel Wahnish (Israel).

“No debería haber una felicitación de Nación, nosotros nunca quisimos que saliera el aumento, pero el tuit del Presidente igual es un buen mensaje”, resumió un importante dirigente libertario.

* Para www.infobae.com