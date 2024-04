Pullaro: "La marcha por la educación fue un mensaje muy fuerte de toda la sociedad"

El gobernador Maximiliano Pullaro consideró que la movilización en defensa de la educación pública fue "muy fuerte", que constituyó un reclamo no de un sector sino "de toda la sociedad" y que espera que así lo valore el gobierno nacional. Y enfatizó que, más allá de auditorías para controlar la calidad del gasto, "entienda que la educación tiene que tener alto nivel de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando".

En diálogo con el periodismo luego de firmar convenios con municipios y comunas en el marco del plan Mil Aulas, el mandatario santafesino se reivindicó como "un hijo más de la educación pública de la República Argentina, y de hecho cuando era estudiante también marchaba defendiendo la educación pública cuando algún gobierno quería privatizarla. Creo que fue una muestra genuina de lo que representa para la argentinidad la educación pública, que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de ascender socialmente, la posibilidad que tuvimos miles de personas porque la educación tuvo financiamiento".

Por otra parte, ante la consulta de cómo piensa que el gobierno nacional recibirá este mensaje, se aseguró de dejar en claro que "ayer no marchó la comunidad educativa: marchó gran parte de la sociedad en su conjunto, entendiendo que la educación pública constituye un valor fundamental en la esencia y en la identidad nacional. Así que espero que el gobierno pueda reflexionar y que entienda que la educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando."

De la misma manera, no rechazó la posibilidad de que se lleven adelante auditorías "y que se pueda saber que no hay corrupción en la administración, y que los fondos se invierten de manera correcta y estratégica. Pero una cosa es auditar y tener en claro que la administración es eficiente y es eficaz, y otra cosa es que no pueda tener financiamiento. Yo creo que lo de ayer fue un mensaje muy fuerte de la sociedad en su conjunto en defensa de la educación, así de que creo que va a venir una reflexión inmediatamente".

