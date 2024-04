Javier Milei defendió el rumbo económico: “Tiren la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”

Javier Milei realizó un largo y fuerte discurso en el cierre de la cena de la Fundación Libertad, ante un auditorio repleto de funcionarios, ex funcionarios, economistas y distintos actores de la política, la cultura y el espectáculo. Allí, el Presidente hizo una importante defensa de su programa económico y lanzó críticas hacia la oposición y consultores económicos.

Para dar una muestra de la confianza que tiene en el rumbo de su gestión, el mandatario expresó: “Hay tres elementos centrales: política fiscal, monetaria y cambiaria. Encontramos una brecha del 200%. Los mismos que dicen que había un atraso cambiario y decían que había que poner el dólar a 600, nosotros lo llevamos a casi mil y bajamos la inflación. La otra es la política fiscal. Déficit cero. Empezamos a hojear los números y hablábamos con Toto (Caputo), me puse bullish, el pobre Guillermo Francos sufriendo, le dije ‘tiren la Ley Bases, tiren todo que vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Lo que era imposible lo alcanzamos el primer mes”.

“La manga de pifiadores dijeron ‘es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora’. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios. La mayor parte del ajuste es motosierra”, sentenció. Además, planteó que “a veces la licuadora si se vuelve permanente también es motosierra. Es cuestión de tiempo, hasta que terminemos de estabilizar”.

Durante el discurso Milei remarcó que “la verdadera estafa” consiste en “la emisión monetaria” y agregó que “si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el BCRA emite, lo que sucede es que la inflación es cero, pero sí que hay estafa, porque si no hubieran emitido hubiera deflación, que es algo sano”.

En cuanto a la deflación, el mandatario consideró que “la deflación no es mala, implica devolverle recursos a la gente”. En ese marco, cuestionó al gobierno anterior al detallar que se emitió 28 puntos del PBI, mientras que “en el último año emitieron 13. Nos dejaron un BCRA quebrado, con un relación de pasivos remunerados 4 veces a uno. Cuando hacíamos la cuenta íbamos a tener una inflación del 15 mil por ciento”.

Al abordar la inflación, el Presidente desplegó críticas al gobernador Axel Kicillof al tratarlo como “ese chico, que está en la provincia, el soviético, dice que es una exageración” y lo cuestionó porque “ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación que es un exponencial”.

Y defendió el plan económico del gobierno al sostener que “la caída del riesgo país predice que para adelante la economía rebota, por eso están tan nerviosos y usan causas nobles para tratar de desestabilizar a un gobierno. Saben que van a perder y no vuelven más. Cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado 15 puntos del PBI en ahorro, ¿quieren saber como va a crecer la economía? va a subir como pedo de buzo”.

El mandatario también aprovechó y criticó a los economistas que cuestionan la falta de un plan integral. Al respecto se preguntó: “¿que quieren un plan quinquenal? no soy un comunista, soy liberal libertario, eso lo tienen que determinar los empresarios no un burócrata. Por mucho que le pese a los políticos, no son Dios, son peores que el ser humano promedio. Cuando entré en política me preguntó un periodista de manera agresiva que pensaba ahora? y dije que me equivoqué, los políticos son mucho peor de lo que imaginaba”, sentenció.

Crítico hacia algunos sectores políticos, Milei hizo referencia a la denuncia recibida por promover la fuga de dólares. “Cuando digo que el que fugó plata es un héroe, viene un imbécil y me hace un juicio. Es buenísimo, o sea el chorro acusando al honesto, más claro imposible. Por eso no es casualidad que tengamos 100 años de decadencia, si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

“Más allá de todo esto lo que quiero ahora es básicamente terminar con lo que nosotros hemos hecho. Como es que estamos logrando la tasa de inflación: un programa de déficit cero donde atacamos de cuajo el gasto público, donde obviamente en la primera parte sobreaccionamos”, explicó el mandatario. Y destacó que el “saneamiento de BCRA hizo que de tener un déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBI hoy está en 4 y camino a 3″.

Por tal motivo, detalló que en la próxima tasa de inflación “otro punto más le vamos a echar. No existe registro histórico en la historia de la humanidad de un ajuste de semejante calibre en 3 meses. No solo eso, si se fijan los analistas como el FMI cuando llegamos esperaban una inflación del 250%... digo... era un caso optimista. Bueno hoy el FMI espera que la inflación de este año cierre en 150%, para eso de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5,5%. Lo estamos logrando, estamos terminando con la inflación”.

Optimista por los resultados de las medidas económicas implementadas, Milei planteó que “el FMI siempre suele ser muy agresivo con las proyecciones esta vez se quedó corto con las proyecciones porque está bajando más rápido, siempre que parecían ser el cuco las cosas que proponían, nosotros lo estamos haciendo más rápido”.

“Si queremos levantar la calidad de vida de los argentinos hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público no solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. Esto es la fuente de nuestro empobrecimiento, la fuente de que a la gente no le alcance la guita, haya tantos pobres, tantos indigentes y que haya un montón de argentinos cagandose de hambre es culpa de los malditos políticos que no quieren bajar el gasto público”, cuestionó el mandatario.

Con información de www.infobae.com