Crecen los depósitos en dólares y los bancos están a la expectativa: ¿qué pasará con los créditos?

La estabilidad cambiaria y la mayor confianza que generó el gobierno de Javier Milei llevó a una recuperación del stock de depósitos en dólares, así lo reveló un informe del Banco Central . Las colocaciones en dólares en efectivo del sector privado se incrementaron en u$s3.000 millones, alcanzando su valor más alto desde septiembre de 2020. ¿Pero qué sucede con los préstamos?

Según el reporte de abril de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), los préstamos en dólares subieron 12,8% en marzo de 2024 con respecto al mes anterior y 19% interanual.

El stock de créditos en dólares en marzo de 2024 se ubicó en u$s4.391 millones. Mientras, hay expectativa por el regreso de los créditos hipotecarios.

Por qué subieron los depósitos en dólares

Según se pudo reconstruir, la suba en diciembre se explicó por el comportamiento estacional de fin de año por la exclusión de los depósitos del pago de los impuestos a Bienes Personales. “Con posterioridad se suele observar un gradual desarme, que este año no se dio. La dinámica de 2024 se podría asociar a una mayor confianza en el Gobierno que llevó no sólo a no desarmar las tenencias sino también a incrementarlas gradualmente”, explicó una fuente del sector financiero.

Hacia adelante, la expectativa es que un posible blanqueo de capitales posibilite un mayor aumento, dado el requisito de depositar los fondos y dejarlos inmovilizados hasta 2025.

La visión de los bancos sobre los préstamos

Consultados por el aumento de préstamos en moneda dura, el sector bancario reveló que muestran un “marcado incremento desde el inicio del Gobierno”.

“Dadas las regulaciones existentes sólo agentes que tengan ingresos en moneda extranjera pueden tomar este tipo de líneas. En principio son exportadores que podrían estar aprovechando estas líneas, dado que su costo es menor que el de las líneas en pesos asumiendo la persistencia del crawling peg del 2%”, explicaron.

Otro banco privado consultado por este medio, confirmó la tendencia: “Sí, se está moviendo mucho más que en la era pre- Milei. Hay mucha precotización de tasas. A medida que suban los depósitos, crece la expectativa”.

Préstamos en dólares: la expectativa de los bancos públicos

Ámbito también consultó al Banco Nación, líder del sector. Según información de la entidad, en el primer trimestre de 2023 las altas en dólares fueron por u$s270 millones. En el primer trimestre de 2024, fueron por u$s839 millones. “Se puede apreciar un crecimiento de u$s569 millones comparando los trimestres señalados, lo que representa un incremento del 210% en términos comparativos”, completaron.

Para el caso de los depósitos en dólares del sector privado, marcan que en este caso en particular, el crecimiento interanual del primer trimestre del año respecto a 2023 fue de u$s273 millones, un alza del 12%.

La mejora en el stock de los depósitos también repercute positivamente en la situación de las reservas internacionales del Banco Central. En ese punto, el sector financiero está lentamente recuperando cierta “normalidad” en la medida que la expectativa a corto y mediano plazo y la confianza actual se mantenga firme.

