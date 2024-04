La justicia suspendió las internas del PRO santafesino

El juez federal con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, dejó sin efecto la resolución de la Junta Electoral del PRO santafesino que mantenía la convocatoria a internas con cierre de listas previsto para este martes.

Además, la decisión del magistrado ordena el inmediato cumplimiento de la resolución número 3 de la Junta Electoral nacional de esa fuerza política.

La resolución de Rodríguez se conoció este lunes pasado el mediodía a instancias de la presentación del afiliado Fernando Oldani patrocinado por Manuel Stratta.

El cronograma electoral interno en Santa Fe del PRO fijaba para este martes la presentación de listas y son dos sectores los que pugnan por presidirlo: Por un lado, la continuidad de Cristian Cunha con el respaldo de Federico Angelini , y por otro la vicegobernadora Gisela Scaglia.

Como informó El Litoral, la Junta Electoral nacional suspendió las internas aduciendo irregularidades en el proceso de convocatoria, afiliaciones, etc pero la Junta Provincial ratificó el cronograma. Tras una serie de consideraciones, la decisión fue "continuar con el cronograma electoral vigente". Ahora, fue la justicia electoral la que lo dejó sin efecto y, en principio, la decisión fue acatada por las dos partes.

Este lunes, la vicegobernadora Scaglia y Cunha -secretario de Cooperación de la provincia- mantuvieron un largo encuentro a solas buscando algún principio de entendimiento para evitar la interna que puede impactar en la alianza Unidos.

Por lo que dejaron trascender allegados a ambos dirigentes no hubo entendimiento. Sobre las primeras horas de la tarde, el juez Rodríguez determinó que no habrá internas en el PRO santafesino, por ahora.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.