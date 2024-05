Matías Martin y el viaje a solas con sus dos hijos varones tras su separación de Natalia Graciano

Matías Martin se separó de Natalia Graciano, la madre de sus dos hijos, Alejo y Mia Martin luego de 20 años de matrimonio. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo pues eran una de las parejas más sólidas del ambiente, y se mostraban muy unidos a través de sus redes sociales.

Con un nuevo estado civil el periodista quiere construir nuevos recuerdos con sus hijos, y fue así que armó las valijas y se fue de viaje con Luca, hijo que tiene con Nancy Dupláa y Alejo Martin, hijo en común con Natalia Graciano. El destino fue el Viejo Continente, y recorrieron las callecitas de Londres.



En una momento de reflexión Matías se permitió compartir ciertos pensamientos sobre lo que significa ser papá, y cómo ese rol cambia de acuerdo a la etapa de los hijos: "Caminar con tus hijos. Estar cerca. Estar. Es más importante que decir. Que bajar línea sobre el bien y el mal. Que tratar de imponer sutil o brutalmente tu mirada de la vida. Tus verdades. Que sugerir gustos u opiniones. Estar. Siempre cerca. Por si, tal vez, tengas la suerte de que quieran y disfruten compartir con vos, su tiempo cuando crezcan. Y así puedas aprender. Sentirte pleno. Mirarlos caminar juntos cantando. Reírse. Conectar. Echarse al pasto a descansar porque sale humo de los pies", comenzó escribiendo en su red social.



Más sincero acerca de su real objetivo, aclaró: "Todo eso vine a buscar. Y no lo sabía. No puedo poner en palabras lo que amo a mis tres hijos, te escribí. Y mientras lo escribía me brotaban solitas las lágrimas. Es eso. No hace falta más. Estar".



Más allá que Luca y Alejo tienen distintas mamás, sus dos hijos supieron construir una hermosa relación de unión y que hoy sellan con este viaje de hombres, entre los tres.

Luca y Alejo en la puerta del mítico bar de Sherlock Holmes

Tras las palabras del periodista, los comentarios no tardaron en llegar y fue así que Verónica Lozano, le comento en su Instagram: "Disfruténse". Por su parte, Leo Montero, le escribió: "¡Lindo viaje, papá! Me alegro por los tres".

