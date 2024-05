Pedro Rosemblat se tomó con humor los rumores de separación con Lali: “Cada uno empezó a hacer averiguaciones”

La versión de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat están separados empezó a cobrar fuerza porque dejaron de mostrarse juntos en las redes sociales. El rumor fue desactivado rápidamente por la cantante, quien subió a sus redes una foto de su pareja. Y este lunes, el streamer también rompió el silencio.

En diálogo con un cronista de Poco Correctos (eltrece), el conductor de Gelatina reconoció que no se esperaba los trascendidos de una ruptura amorosa. “La verdad es que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron (los rumores). Creo que fue el viernes, que amanecimos juntos y estábamos tomando unos mates, nos enteramos de que estábamos separados”, bromeó.

Luego, siguió tomándose con humor la situación y agregó: “Entonces bueno, cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también. Le preguntamos: ‘¿Qué pasó? ¿Alguien sabe algo?’. Nadie sabía nada, en Olga dijeron que estábamos separados, rarísimo”.

Por otra parte, “Pepe” contó que participó de la colecta que propuso Santi Maratea en la que convocó a referentes del kirchnerismo y también a libertarios a sumarse por una causa benéfica.

“No sabía que la había etiquetado a Cristina (Kirchner), vi la historia porque fui etiquetado. Participé de la colecta como he participado de otras colectas de Maratea”, reveló quien se define a sí mismo como militante peronista.

Y reflexionó: “No creo que la predisposición que tengan dos proyectos políticos a reparar una desigualdad se mida en una colecta ni de Santi Maratea ni de nadie. Habría que ver cuántos hospitales se construyeron, por ejemplo, en los gobiernos peronistas y cuántos se construyeron ahora, como para medir de una forma un poco más concreta. De todas maneras, me parece que es una buena actitud”.

Además, aseguró que no le sorprendió el apoyo público de Maratea a Javier Milei. “Nunca me imaginé que bancara a (Humberto) Tumini -NdeR: presidente del Movimiento Libres del Sur-”, lanzó entre risas.

“Siempre me pareció que (Santiago) andaba merodeando por ahí, todos tenemos derecho a sentir esperanza por un Gobierno y si Maratea siente esperanza con el Peluca, me parece bien”, afirmó.

En ese sentido, dijo que el respaldo de Maratea al presidente de la Nación puede servir a que más libertarios se sumen a la colecta. “Seguramente haya más predisposición del sector que banca a Milei que de los que no lo bancamos. ¿Quién va a recaudar más? Sospecho que ellos, sospecho que ellos”, concluyó.

Fuente: TN