"Gonca" e "inseguridades de cheto": tenso cruce en redes entre Juan Grabois y Ramiro Marra

El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, expuso este lunes que el dirigente social Juan Grabois le envió una carta documento, luego de que lo acusara de “chorro”. La discusión continuó en redes sociales, cuando Grabois lo tildó de “gonca” por no haberlo confrontado en persona y lo intimó a “pagar con cada latita de atún”. “A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa”, espetó Marra.

“He recibido una carta documento de Juan Grabois. Teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho, Juan Grabois. Sos un chorro”, acusó Marra en un video, confundiendo “rectificar” con “ratificar”. El libertario escribió en X: “No sé si Juan Grabois esperaba callarme enviándome una carta documento, así que por las dudas lo rectifíco (sic): Grabois, sos un chorro. Hace años te aprovechás de los más necesitados y del dinero del Estado”, denunció y cerró: “Se te acabó la joda, con nosotros no robas más”.

Grabois también se grabó al contestarle a Marra y dispuso: “Teniendo en cuenta que nos vimos en medio del escandalete que armó tu gente en el canal TN y que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a pensar que sos medio ‘gonca’. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace, las paga”, postuló el dirigente social, en referencia al producto que el libertario utilizó durante toda la campaña del 2023 para hablar de estrategias para ahorrar con productos, para luego citar a Patricia Bullrich y finalizar lanzando un beso a cámara.

“Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si querés decirme algo, decímelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mí no me vengas con tus inseguridades de cheto con culpa”, increpó Marra, aunque no recibió más respuestas. De todas formas, continuó: “Antes de querer callarme con una carta documento, Grabois debería dar respuestas ante la justicia por el uso corrupto de los FISU, cuyo objetivo era la urbanización de barrios populares, donde tan solo terminaron 400 obras de las 6.517 asignadas. Nadie es kirchnerista gratis”, sentenció.

Sin embargo, Sebastián Pareja, exjefe de la bancada de legisladores provinciales del PRO y actual subsecretario de Integración Socio Urbana de Javier Milei, en febrero desmintió las denuncias que partieron del diario Clarín y destacó la política de urbanización llevada adelante por el organismo en la gestión previa. Según el funcionario, en diálogo con El Observador 107.9, “si no fue la única secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo” y afirmó que el BID no halló irregularidades ni corrupción en la utilización del FISU que el presidente desfinanció.

Ramiro Marra declaró el "fin del stockeo": "Me comí todas las latas de atún"

Con tono de coach motivacional, Ramiro Marra publicó este viernes 3 de mayo un video en el que declaró el "fin del stockeo", contó que adelgazó y declaró: "Me he comido todas las latas de atún". Este fue el producto que el libertario utilizó en la campaña electoral para promocionar estrategias para ahorrar con productos, en lugar de dinero. De hecho, el director de Bull Market Group celebró que ganó un 50% por encima de la inflación.

"He bajado de peso. ¿Cómo lo he logrado? Me he comido todas las latas de atún. Me quedan solamente dos. He matado dos pájaros de un tiro. Por un lado, bajé de peso. Y, por el otro, encontré un excelente mecanismo de ahorro... pero en la Argentina que conocíamos, no en esta nueva Argentina", aseguró Marra en la primera parte del video.

"Y por eso me he comido las latas de atún. Ya no es momento de stockearse, ya no es momento de comprar latas de atún. Yo he ganado un 50% si lo comparo con la inflación. Me ha ido bien, pero aparte he recuperado mi peso. Hoy en el Día del Atún festejo que la Argentina esté saliendo de un proceso de stockeo para entrar en un proceso de ingresos y de crecimiento", exclamó.

Con información de www.perfil.com