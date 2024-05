Jaime Bayly liquidó a Javier Milei: «No actúa como el presidente que la Argentina merece»

El periodista peruano Jaime Bayly ha vuelto a criticar al presidente argentino Javier Milei, en el contexto del reciente conflicto diplomático con España. Bayly, quien anteriormente había apoyado a Milei, expresó su decepción con la conducta del mandatario al que calificó como «un niño malcriado».

“La economía en Argentina parece que va bien encaminada, pero tampoco hay que ser un genio para entender cómo se baja la inflación, ¿No? Es una cosa de sentido común. Hay que ajustar las cuentas, no tener déficit, no imprimir papel moneda de forma irresponsable y poco a poco se baja. Eso va por buen camino, pero eso no autoriza a Milei a convertirse en un niño malcriado”, afirmó Bayly en un video difundido en sus redes sociales.

«No actúa como el presidente que la Argentina merece», enfatizó el escritor y luego sumó: «Milei tiene que entender que en la vida hay que celebrar la diversidad. No todos pueden ser de extrema derecha. Hay gente de derecha más moderada, de centro y de izquierda que son democráticos, honorables y decentes. Y hay gente de izquierda que llega al poder y gobierna bien. Chile, después de Pinochet, tuvo 30 años de gobiernos de izquierda que hicieron un trabajo formidable».

El periodista también arremetió contra la actitud maniquea de Milei: «Es una idiotez decir que si no gobierna la extrema derecha de Vox, la economía terminará como la venezolana o la cubana. No seamos tan burdos e ignorantes. Y sobre todo tan maniqueos: ‘si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces te insulto a vos y a tu esposa’. Y después de haber escupido a todo el mundo, me voy de Madrid y prometo volver pronto».

El enojo de Bayly por el destrato de Milei hacia los periodistas críticos

Bayly ya había criticado a Milei en el pasado por sus descalificaciones hacia otros periodistas, como Jorge Fernández Díaz de La Nación y Jorge Fontevecchia de Perfil. En esta ocasión, Bayly insistió en que Milei debe aprender a tolerar las críticas sin recurrir a insultos: «Cuidado con decir cosas feroces, hostiles contra la prensa libre. Un buen demócrata tiene que tolerar las críticas. Tiene todo el derecho a refutarlas, pero sin insultar de una manera tan a canallada a periodistas muy respetables».

Concluyendo su crítica, Bayly expresó su preocupación por el carácter de Milei: “Milei no es un genio, es un hombre inteligente. Pero el problema con Milei es su carácter. Y en política, en el poder, en las riñas intestinas, en la guerrilla de la política, el carácter lo es todo. El carácter es el hombre. Hay que tener entonces carácter, aplomo y tolerancia para soportar de buen grado y sin enojarse y sin decir insidias”.

Estas declaraciones de Jaime Bayly reflejan una profunda preocupación por la forma en que Javier Milei está manejando tanto la política interna como las relaciones internacionales de Argentina.

Con información de www.elintransigente.com