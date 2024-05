El socialismo propuso otro Pacto de Mayo "muy distinto" al de Javier Milei

"Las y los socialistas estamos convencidos de que para resolver los graves problemas que atraviesa la nación hace falta un pacto. Pero uno muy diferente al que propone el Presidente Javier Milei". La definición está contenida en el documento en relación al fallido Pacto de Mayo del Partido Socialista, parado de pleno como oposición y con críticas al Gobierno.

El partido que preside la diputada Mónica Fein y que integra el heterogéneo bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, le cambia el eje al Pacto de Mayo propuesto por Milei. El documento habla de "un pacto que mejore el que se construyó a partir de 1983", que sitúe al país "en el contexto latinoamericano y fortalezca la integración regional en el marco del Mercosur", que "revalorice la democracia, la igualdad y la justicia" y que "no sea entre políticos, sino que ponga a la política en la esfera que le corresponde: la de ser un servicio público".



El pacto del PS que preside Mónica Fein

-Debe ser realizado abiertamente, de cara a la sociedad, y no en un salón en el que se reúnan apenas el presidente y los gobernadores.



-No puede ser "solo un pacto fiscal y mucho menos para el ajuste de la ciudadanía".

-"Buscamos reforzar el pacto democrático y social con más democracia y no con menos. No una refundación, sino una reorientación de nuestro camino".

-Debe incluir un cambio en las funciones estatales, "pero no su supresión como parece pretenderlo el presidente. No se trata ni de un Estado que renuncie a sus funciones ni de uno que se agigante al punto de impedir el desarrollo social y personal".

-Pacto basado en principios de justicia y equidad distributiva. La inversión en infraestructura "al servicio del desarrollo y no como prenda de cambio o una celda en un excel".

-"Mayores libertades pero también mayor equilibrio social, territorial y productivo. Un país federal, que apueste al desarrollo del potencial económico del interior productivo"

El PS se posiciona de forma crítica en los primeros cinco meses del gobierno de La Libertad Avanza: "Bajo el pretexto de una “normalización” del país, Javier Milei y Victoria Villarruel implementan un ajuste atroz que ha recaído y sigue recayendo sobre los que menos tienen".

Y continúa: "Por otro lado, el actual gobierno ha apelado a modos que chocan con las normas de conducta que deben guiar a los representantes democráticamente electos, y ha pretendido atropellar, en más de una ocasión, las instituciones que conforman el sistema republicano".

CON INFORMACION DE LETRA P.