Dólares paralelos: qué rango de precios prevén analistas para el mes de junio

El dólar blue registró en la última rueda de mayo una tendencia bajista, mientras que el dólar Contado Con Liquidación y MEP, finalizaron con fuertes alzas pese al clima positivo en el mercado por el dictamen en el Senado de la ley Bases y el paquete fiscal. Los dólares libres se despertaron en mayo de la estabilidad de los cuatro meses previos tras la última baja de tasa y una menor liquidación de exportadores. Así, le ganaron por primera vez en el año a la inflación, y algunos analistas prevén que en junio eso se repetirá.

El dólar blue cerró mayo en $1.225, con lo cual en el mes subió $185 o 17,78 %, con lo cual le ganó ampliamente al rendimiento del plazo fijo tradicional que hasta la baja de tasas dispuesta el 14 de mayo por el BCRA rondaba en torno a 3,3% y ahora está en alrededor de 2,5% mensual dado que la mayoría de los bancos ofrece 30% anual

Por su parte, el CCL, que es el que usan las empresas para girar divisas al exterior, finalizó mayo en $1.247,42 con lo cual subió en el mes 14,4%, mientras que el MEP terminó en $1.215,93 con un ascenso mensual de 2,8%.

Los expertos plantearon que el dólar blue y las divisas financieras se recalentaron en mayo por varias razones: la baja de tasas que llevó al desarme de posiciones de carry trade, la percepción de un atraso tanto en el tipo de cambio oficial como en los financieros frente a la evolución de la inflación, y un lento ritmo de liquidación del agro. Y a eso se sumó, la incertidumbre por la demora en la aprobación de la Ley de Bases.

En ese marco, los analistas prevén que en junio puede haber cierta estabilidad, sobre todo en la primera quincena que es estacionalmente demandante de pesos, por pago de aguinaldos y a fin de mes de los impuestos a Ganancias y Bienes Personales, pero afirman hay varios otros factores que son claves e incidirán el rumbo, entre ellos, la liquidación de la cosecha gruesa, y que no haya traspié en la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Dólares paralelos: ¿qué valor esperan en junio?

El analista financiero Gustavo Ber evaluó que más allá de la demora que hubo en mayo con la cosecha gruesa "ante la expectativa de una mayor liquidación del campo, estimo que los dólares financieros y libre podrían transitar una etapa de mayor estabilidad en torno a los $ 1.200".

De igual diagnóstico, Maximiliano Ramirez, economista de la consultora Suramericana Visión, opinó que "es posible que los dólares financieros se mantengan en un ritmo calmo entre $1.200 y $1.250 teniendo en cuenta que va haber liquidación y eso va a generar oferta en ese segmento (a través del dólar blend)".

Con la misma mirada, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios sostuvo que "la primera quincena del mes siempre presenta un panorama de mayor demanda de pesos, razón por la cual no esperaría una suba importante de las cotizaciones, me da la sensación se mantendrán en el rango actual". En relación a los dólares financieros, el analista señaló que "junio se presenta como un mes con mejoras en los ingresos de los exportadores debido a la aceleración de la cosecha gruesa, y por ese lado, no cabría esperar presiones adicionales, sobre todo teniendo en cuenta la persistencia del dólar blend para liquidar las exportaciones".

De todos modos, Quintana sostuvo que "la segunda quincena puede presentar un panorama distinto, teniendo en cuenta el reflujo de pesos y una probable baja en las tasas de interés" y estimó que "en ese escenario, los precios deberían instalarse en un rango de entre $1.200 y $1.250.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, alegó que en junio "cuestiones impositivas y demanda para pago de aguinaldos pueden tener algún efecto que ayuden a bajar la demanda del dólar pero a los precios que hay hoy debería estar bastante equilibrada la oferta y demanda".

"El rango de los dólares financieros debería estar entre $1.175 y $1.325, siendo $1.250 un precio razonable" aunque advirtió que "si el gobierno empieza a gastar más por la demora de ajustes de tarifas y persiste en bajar la tasa podría haber una presión adicional sobre el dólar".

En cambio, la economista Natalia Motyl vaticinó que "en junio los dólares van a presionar al alza, ubicándose entre $1.300 y $1.350 por una mayor demanda de dólares resultado de una ampliación de la brecha en los últimos días de mayo, y una señal clara de que el ritmo de crawling peg al 2% es insostenible, lo que en algún momento obligará a acelerarlo o a realizar una nueva devaluación".

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler cree que los dólares paralelos tendrán en junio una "tendencia alcista, aunque nada descontrolado, y volverán a ganarle a la inflación"

"Los dólares paralelos van a seguir en esta tónica alcista y probablemente junio sea otro mes donde esten por arriba de la inflación, para recuperar el terreno perdido, porque todavía están baratos, y la tasa es fuertemente negativa, y el mercado le puso un límite a esa baja", esgrimió.

Asimismo, el experto alega que "la liquidación de la cosecha juega en dos sentidos, por un lado es favorable porque podes acumular más dólares, pero la contrapartida son más pesos, y el productor con esos pesos como tenes un cepo, terminarán yéndose al mercado financiero, al MEP o CCL, porque con tasa negativa tiene menos incentivo para quedarse con los pesos"

En ese contexto, Buteler estimó que el piso de los dólares paralelos es $1.200 y proyectó que durante junio pueden alcanzar a $1.300, y a fin de mes probablemente esten un poco por arriba" .

Dólares paralelos: ¿cuales son los factores de riesgo?

Ber advirtió que el factor que podría alterar a los dólares libres es un traspié "en la Ley Bases y paquete fiscal, siguen estando en el centro de la escena" y acotó que el mercado también monitoreará "variables económicas relevantes como la dinámica de la inflación, si habrá un nuevo recorte en la tasa, y la continuidad del superávit fiscal".

El analista pronosticó que en caso de aprobarse la Ley "sin demasiadas modificaciones relevantes adicionales, los dólares podrían aflojar hasta la zona de $ 1.150, mientras que en "en caso de ser rechazada por el Senado, podrían volver a testear niveles de $ 1.300".

Para el economista Federico Glustein si la Ley de Bases no se aprueba, "el piso del dólar blue y MEP es $1.200 con un techo en $1.260, y en el caso del CCL ese rango estará $1.240y $1.300". Pero proyectó que si la norma es sancionada, "el MEP y el blue podrían bajar a un nivel de entre $1.150 y $1.220, y el CCL a un valor de entre $1.180 y $1.240".

El equipo de estrategia de Puente señaló que "las claves pasan por la aprobacion de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso, y por el fin o no del dolar blend 80/20 a fin de junio, como estaba previsto inicialmente". Y afirmó que "si el blend se elimina, esto pondria una presion transitoria sobre los paralelos y la brecha". Y sostuvo que "el otro factor clave y mas de fondo es lo fiscal, y puntualmente el tamaño del deficit fiscal que se espera para junio, que va a significar una expansion monetaria por motivos fiscales, aunque es importante también recordar que esto coincide con un aumento estacional en la demanda de dinero, por eso lo que importa aquí más bien es el orden de magnitud"

A su vez, Motyl aseguró que un "factor relevante que preocupa al mercado es lo que pase con el swap con China" si se renueva o no dado que en junio vence u$s2.900 millones. "Existe incertidumbre sobre si Argentina deberá pagarlo o si podrá renovarlo. Este tema definitivamente cambiará la dinámica del mercado cambiario en las próximas semanas", aseveró.

Y consideró que "otros factores que serán claves y marcarán la dinámica de los dólares financieros y el blue en junio serán la aprobación de la Ley de Bases, y las expectativas inflacionarias, sobre todo en junio y julio, que serán los meses más complicados, y que en caso de revertirse la tendencia a la desaceleración, muy probablemente se genere una mayor incertidumbre en el mercado cambiario".

Además, la economista argumentó que "la Ley Bases es fundamental para determinar la estabilidad del mercado cambiario, esto se debe a que determinará el éxito o fracaso de las reformas". En ese marco, argumentó: "No creo que la aprobación de la Ley de Bases genere una caída de los dólares, pero sí podría estabilizarlos y eliminar la volatilidad que se presentó en los últimos días". Pero auguró que de no aprobarse la ley, los dólares financieros podrían superar los $1.400 debido a una agudización de la crisis de confianza y un aumento de la demanda de dólares".

Buteler concordó que una eventual no renovación del swap con China "sería un dolor de cabeza que presionará al alza las cotizaciones porque son menos dólares que te van a quedar". Y recalcó que otras variables que pueden incidir en el rumbo de los dólares y que seguirán con lupa los inversores son: "el resultado fiscal, que no sea todo por impuesto PAIS, y si la baja del gasto es producto de licuadora o motosierra, porque el mercado cada vez va aceptando menos la licuadora. Y la cifra de inflación, dado que si bien mayo puede ser un buen número, en junio podría haber un rebote frente a los aumentos anunciados, y eso tampoco ayuda a que siga calmado el dólar".

Asimismo, la consultora 1816 resaltó que "de cara al debate en particular (de la Ley de Bases) en el Senado será muy relevante si algún tema, como por ejemplo, el impuesto a las Ganancias termina siendo rechazado por dos tercios de los senadores porque en ese caso Diputados solo podría volver a la redacción original con dos tercios, y dado que Unión por la Patria y la izquierda tienen más del 40% de los diputados, puede descartarse por completo que el oficialismo consiga esa mayoría".

* Para www.iprofesional.com