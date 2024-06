Mica Viciconte trató a Nicole Neumann de “burra” y lo justificó contundente

La guerra de Micaela Viciconte con Nicole Neumann no tiene tregua ni siquiera en la misma semana en que la esposa de José Manuel Urcera se va a convertir en mamá de Cruz, y la madre de Luca Cubero picanteó fuerte a la modelo.

“Muy enfocada en su vida no estoy porque me estoy yendo a hacer unas fotos de mi propio emprendimiento. Así que sigo mi camino, sigo mi carrera, sigo mis cosas, mis sueños, mis objetivos”, respondió a declaraciones de la jurado de Los 8 Escalones.

“Los demás que hablen lo que quieran, no es algo que a mí me pueda importar. Nadie me va a venir a decir a mí cómo soy, qué sueños y qué deseos tengo”, continuó.

Entonces, expresó con picardía: “Me encantaría como que haga su vida, que sea feliz, está buenísimo”.

“Me encantaría que haga su vida, que sea feliz, está buenísimo”.

En ese punto, Mica descartó que el nacimiento de Cruz mejore la relación con Nicole: “No espero un cambio. Tampoco la boludez. No, yo ya no espero más nada. Intenté hacer todo lo mejor posible. Desde mi lado, obviamente, como mujer!”

VICICONTE TRATÓ DE “BURRA” A NICOLE

Hasta que súper ácida, Mica Viciconte apeló a una fábula para chicanear a Nicole Neumann: “Es como el burro y el tigre, ¿para qué vas a ponerte a discutir con alguien que no se puede llegar a un acuerdo?”.

“Hace siete años conocí a Fabi, conocí a su familia, a su entorno. Sé de cerca lo que pasa, sé todo lo que pasa porque vivo el día a día. No puedo esperar nada de nadie. Estoy tranquila con eso. Que cada uno haga lo que quiera”.

Al final, Mica Viciconte blanqueó que no siempre mantiene la calma por los conflictos que desencadenan las polémicas con Nicole Neumann: “Tengo mis momentos. Canalizo yendo a entrenar, a sacar toda la bronca ahí. Una no puede hablar lo que uno piensa en el sentido de salir a decir las cosas. Prefiero guardármelas porque sé que puede ser fatal”.

Fuente: Ciudad Magazzine