Pullaro ratificó que el que no trabaja no cobra

Fuimos muy claros: no vamos a perseguir a nadie", dijo el gobernador Maximiliano Pullaro al ser consultado sobre la decisión de descontar los días de paro a los empleados públicos.

"Hay una ley que avala que se pueda llevar adelante una medida de fuerza, pero lo dijo el ministro (de Gobierno, Fabián) Bastía, lo dijo el ministro (de Educación, José) Goity, y lo ratifico: vamos a descontar de ahora en más los días de paro que hagan los trabajadores públicos en la provincia".

En ese punto, evaluó que "es mucho lo que se pierde en un día de paro, más cuando uno está llevando adelante una discusión".

En la misma línea consideró que "estamos poniendo los números arriba de la mesa y recomponiendo salarios, no como la inflación que hemos tenido, pero sí por encima de la recaudación, que hasta nos genera problemas fiscales que estamos ajustando en un montón de lugares, como ustedes lo están viendo", explicó el gobernador.

Llegado a ese punto, reclamó que "en medio de esa discusión, que la medida de fuerza en definitiva sea para quebrarle el brazo a un gobierno que está haciendo un montón de cosas para que la cosa marche en el momento más complicado de la Argentina, no nos parece justo, no nos parece bien".

"Por eso, ratificó, de ahora en más vamos a descontar los días que los trabajadores públicos paren".

En su momento, al anticipar la medida y dar cuenta de la habilitación de un mecanismo de declaración jurada para que, en el caso de los docentes, dejen sentada su voluntad de prestar servicio un día de paro, el ministro de Educación explicó que "es un mecanismo para poder hacer un relevamiento que tenga los criterios que siempre hemos sostenido: que sea justa, que esté fundamentada y que tenga un marco de racionalidad y operatividad. Más que descuento es no pagar un día que no se trabajó. Pero no lo podemos hacer de manera indiscriminada".

A propósito de ello, los docentes públicos de la provincia están completando, a instancias del gremio Amsafe, formularios individuales para reclamar legalmente el reintegro del salario correspondiente al día de paro del 8 de mayo, que el Gobierno provincial descontó a quienes adhirieron a la medida de fuerza y no llenaron la declaración jurada.

El sindicato tiene previsto realizar una presentación masiva de estas notas, más un reclamo colectivo, el próximo viernes, ante el Ministerio de Trabajo, ante cuyo titular está dirigida cada presentación.

Con información de El Litoral