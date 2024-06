Pullaro quiere hablar con intendentes antes de arreglar con Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro todavía no tiene un acuerdo definitivo con la nación y por ende, sin fecha aún, para firmar en entendimiento sobre cómo se retomarán las obras públicas que se comprometió a financiar el gobierno central y que están paralizadas desde el último bimestre del año pasado.

Para el mandatario será clave una reunión que tenga con intendentes y presidentes comunales que tienen en sus distritos obras adjudicas por nación y que también se encuentran paralizadas. Como informó El Litoral, son 189 los trabajos paralizados en Santa Fe de los cuales una decena está dispuesto a retomar el gobierno central, entre ellos las ampliaciones de las plantas potabilizadoras de Assa de Santa Fe y Rosario, el acueducto San Javier - Tostado; una planta de líquidos cloacales en Rafaela, la obra sobre la cascada Saladillos en Rosario, algunas reparaciones de rutas y la finalización de la cárcel federal en Coronda. En el camino, quedan más de 170 obras en distintos grados de avances y por la cual la provincia no está en condiciones de garantizar la continuidad de todas ellas. "Hay viviendas que apenas están empezadas y que significan un costo de 40 mil dólares para la provincia" dijo Pullaro en informal rueda con El Litoral y otros colegas en el salón Blanco de Casa de Gobierno en el brindis por el Día del Periodista.



En el gobierno admiten que en gran parte de 2023, en plena campaña electoral, Nación anunció y adjudicó obras con fines electorales de las cuales muchas no se han puesto en marcha. "Quiero escuchar a los intendentes, quiero que haya equilibrio territorial para el mapa de obra pública", añadió el mandatario quien señaló que el acuerdo está avanzado pero no cerrado. Mientras Pullaro brindaba con los periodistas en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, firmaron dos acuerdos marco para el traspaso y la colaboración en materia de obras viales, de saneamiento y de expansión de la red de agua potable y de vivienda, en línea con los convenios ya suscriptos por diversas provincias.

El tema no fue hablado por Pullaro con el presidente Javier Milei este jueves cuando se encontraron en la muestra Agroactiva y quien está más cerca de la conversación es el ministro Lisandro Enrico con autoridades del ministerio de Economía y de otras áreas del gobierno central.

Pullaro encabezó un acto de brindis con periodistas en Casa de Gobierno acompañado por los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Humano, Victoria Yejeda; el secretario de Comunicación, Luis Persello; el subsecretario de Comunicación, Pablo Pizzi y el senador por La Capital, Luis Paco Garibaldi.

"Vemos el esfuerzo, el empeño y las garras que le ponen a su profesión. Una profesión difícil, en algunos casos injusta, pero que cuando uno ama lo que hace, lo hace con mucha pasión. Creo que el periodismo tiene una pasión ciudadana que lo que pretende hacer es mejorar la sociedad en la que vive", dijo Pullaro quien pidió a los periodistas "que nos interpelen permanentemente; les pido que nunca se queden con ninguna pregunta por hacernos. En este gobierno no van a encontrar nunca alguien que se moleste porque ustedes pregunten. Para nosotros es un gusto porque sentimos que es la posibilidad de comunicarnos con la sociedad. Desde este lugar creamos y creemos en un gobierno abierto, de cara a la gente y en eso ustedes nos ayudan mucho. A veces cuando más incisivos son, nos facilitan mucho la comunicación del gobierno".

Por último, el gobernador enfatizó que "respetamos mucho la honestidad intelectual que ustedes tienen. Esa honestidad intelectual es fundamental para que la sociedad pueda comprender y pueda sentir los procesos que se van viviendo. En ese marco, nosotros tenemos la posibilidad de explicar cada una de las políticas públicas que llevamos adelante. Nosotros amamos lo que hacemos y somos muy felices por lo que estamos haciendo y por la posibilidad que nos dio la sociedad santafesina. Desde ese lugar decirles que sigan adelante ustedes también con la misma pasión".

En tanto, Persello reseñó que "llevamos seis meses y medio de gestión: 179 días de gobierno, de los cuales en 107 días hicimos conferencia de prensa, 108 sumando esta que hacemos en este momento. Eso significa nuestra confianza y nuestro respeto por el trabajo de los periodistas. Nuestros funcionarios en múltiples ocasiones hacen conferencias de prensa en formato asalto, donde cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacer sus preguntas. Este gobierno siente mucho el respeto que tienen los trabajadores de la prensa con la gestión y lo hemos visto en momentos de mucha dificultad. Les deseo que ustedes puedan ejercer esta pasión y hacer de esta provincia un lugar mejor".

Con información de El Litoral, sobre una nota de Mario Cáffaro