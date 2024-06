Una Europa de derecha ha llegado para quedarse

Durante años hemos hablado de una tendencia aparentemente inexorable: poco a poco, la extrema derecha europea fue ganando terreno y acercándose al poder. Las defensas de la política contra facciones extremistas que alguna vez se consideraron inaceptables fueron apareciendo poco a poco en los países europeos. El “cordón sanitario” erigido por los partidos más dominantes contra los supuestos descendientes de los movimientos fascistas europeos se había derrumbado. La extrema derecha, según los titulares, estaba en marcha.

Los resultados iniciales de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea pueden apuntar a una llegada definitiva. En todo el continente, y especialmente en algunos de sus países más grandes, los partidos de extrema derecha obtuvieron resultados sólidos o récord. Sus logros no son un boleto al poder (una coalición de partidos europeos de centroderecha sigue siendo el grupo más grande en el Parlamento y puede colaborar con la centroizquierda dominante), pero resaltan la tendencia más profunda. La Unión Europea, aclamada durante mucho tiempo como un bastión posnacional de valores liberales, no sólo es hospitalaria para el nacionalismo antiliberal, sino posiblemente un crisol para una nueva era de política de derecha en Occidente.



La votación es una lectura desalentadora para incondicionales centristas como el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Según las encuestas a boca de urna, los socialdemócratas de este último terminarían en un humillante tercer lugar detrás de sus principales rivales de centroderecha y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD. El primero vio a su partido derrotado por el de la líder de extrema derecha Marine Le Pen, un castigo tan terrible que Macron disolvió la Asamblea Nacional francesa y programó elecciones parlamentarias anticipadas. Sus dificultades resuenan al otro lado del Atlántico, con el presidente Biden librando una dura batalla contra un movimiento trumpista que se ve explícitamente en alianza con los partidos antiinmigrantes y “anti-despertar” de la extrema derecha europea.

“Hace casi una década, el terremoto del Brexit en la primavera de 2016, en el que los votantes del Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea, fue una señal temprana de una tendencia global hacia el nacionalismo conservador”, escribió Nicholas Vinocur de Politico. “En retrospectiva, parece claro que este movimiento fue parte de lo que impulsó a Donald Trump a ganar por sorpresa a la demócrata Hillary Rodham Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del mismo año”.



Sin duda, el Parlamento europeo no es la institución más importante del continente. El Parlamento no es tan poderoso como otras ramas de la Unión Europea, aunque ayuda a establecer la agenda del bloque. “No puede iniciar leyes directamente, pero puede vetarlas y darles forma y es responsable de aprobar los acuerdos del presupuesto, dándole cierta autoridad para establecer la agenda”, explicaron mis colegas. “Los miembros del Parlamento desempeñaron un papel clave en la negociación de las históricas regulaciones de inteligencia artificial de la UE el año pasado. El Parlamento también tiene la última palabra sobre la selección del presidente de la Comisión Europea, posiblemente el cargo más poderoso de la unión”.

Se espera que Ursula von der Leyen, la política alemana de centro derecha que ha ocupado el cargo durante los últimos cinco años, busque un segundo mandato. Esta vez, puede intentar contar con el respaldo de algunos líderes europeos de extrema derecha, en concreto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha abierto un camino desde la oscuridad marginal hacia la corriente principal europea con mayor eficacia que cualquier otro líder nacionalista de Europa occidental.

Los analistas ven en el ascenso de Meloni un modelo de cómo la extrema derecha puede llegar al poder: en Italia, la centro derecha quedó vaciada y no demostró ser una barrera para un partido que tiene sus orígenes directamente en el neofascismo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero también ven en su éxito una ilustración de los límites de la capacidad de movilización colectiva de la extrema derecha: Meloni se ha mantenido a distancia (y en ocasiones está en desacuerdo) con supuestos compañeros de la extrema derecha como Le Pen, quien a su vez ha rechazado a los partidarios de la línea dura, sus homólogos del partido alemán AfD.

Aún así, la política europea parece encaminarse hacia donde estos partidos se alinean en términos generales: en el escepticismo en torno a las agresivas políticas climáticas de la UE y, más potentemente, en la migración. “Los diferentes partidos de extrema derecha en toda Europa tienen una posición compartida sobre la identidad, la inmigración y el Islam, y es también donde convergen cada vez más con la centro derecha”, me dijo Hans Kundnani, miembro visitante del Instituto Remarque de la Universidad de Nueva York. .

“El nuevo centro de poder no será tanto la extrema derecha”, observó el politólogo holandés Cas Mudde, sino la extrema derecha del bloque de centroderecha de von der Leyen, que aprovechará las presiones ejercidas por Meloni y otros para impulsar su poder más a la derecha, particularmente en temas como el medio ambiente, el género y la sexualidad y, por supuesto, la inmigración.

Independientemente de las fronteras internas abiertas de la Zona Schengen, la Unión Europea está trabajando arduamente para fortalecer sus barreras externas a los inmigrantes solicitantes de asilo. Tras una investigación de un año de duración con un consorcio de medios de comunicación, mis colegas detallaron recientemente cómo la Unión Europea y los gobiernos europeos individuales están apoyando y financiando a los estados del norte de África que detienen a decenas de miles de inmigrantes y abandonan a algunos de ellos en áreas remotas del desierto del Sahara.

“La política de refugiados de la UE es mucho más trumpiana de lo que la gente parece creer”, me dijo Kundnani, añadiendo que una Unión Europea más abiertamente derechista “no se verá tan diferente de la actual Unión Europea”.

Kundnani, quien también es autor de “Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project”, argumentó que el momento actual expone el “mito del cosmopolitismo” que durante mucho tiempo ha rodeado las discusiones sobre la Unión Europea y sus tecnócratas liberales idealistas en Bruselas. Algunos evangelistas del proyecto europeo vieron en su funcionamiento el primer paso hacia un mundo sin fronteras, pero la realidad política del continente cuenta una historia bastante diferente.

“La Unión Europea es una forma política de regionalismo de la misma manera que el Estado-nación es una forma política de nacionalismo”, dijo Kundnani. “Cuando dices que eres europeo, no estás diciendo que soy un ciudadano del mundo”.

Los principales responsables políticos están lidiando con el pesimismo inherente a la articulación de la extrema derecha sobre lo que puede significar ser europeo. “Existe una sensación desproporcionada de decepción en nuestras sociedades”, dijo al New York Times Thomas Bagger, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. “Perdimos la confianza en que habíamos descubierto el largo arco de la historia y que se inclina hacia la democracia. Rusia perdió su idea del futuro y [el presidente Vladimir] Putin recurrió al pasado. Corremos el peligro de caer en la misma trampa”.

Fuente: Infobae