Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina: el último amistoso antes de la Copa América

Luego de la buena aunque apretada victoria por 1-0 el domingo ante Ecuador, la Selección Argentina continúa con su preparación para la Copa América 2024, y en la previa tendrá un nuevo y último amistoso para terminar de cerrar la lista de concentrados.

Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el plantel comenzó días sus trabajos en el predio de Inter Miami pensando en los dos encuentros preparatorios y luego en el certamen continental que se llevará a cabo en suelo estadounidense.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Guatemala

El conjunto nacional juega este viernes 14 de junio desde las desde las 21 en el Commanders Field de Maryland ante Guatemala.

Se podrá ver en vivo a través de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir en vivo por la plataforma Flow, Telecentro Play y Directv Go.

Calendario completo de la Selección Argentina en 2024: fechas y rivales

Argentina vs Guatemala | Amistoso | 14 de junio, a las 21

Argentina vs Canadá/Trinidad y Tobago | Fecha 1 Copa América 2024 | 20 de junio, a las 21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Chile vs. Argentina | Fecha 2 Copa América 2024 | 25 de junio, a las 22 | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Argentina vs. Perú | Fecha 3 Copa América 2024 | 29 de junio, a las 21 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Argentina vs Chile | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 7 | Jueves 5 de septiembre

Colombia vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 8 | Martes 10 de septiembre

Venezuela vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 9 | Jueves 10 de octubre

Argentina vs Bolivia | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 10 | Martes 15 de octubre

Paraguay vs Argentina | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 11 | Jueves 11 de noviembre

Argentina vs Perú | Eliminatorias Sudamericanas | Fecha 12 | Martes 19 de noviembre

Fuente: 442