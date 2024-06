Aceiteros va al paro y tensiona con los agroexportadores

El gremio de aceiteros le sumó una intensa medida de fuerza a la resistencia de la ley Bases de Javier Milei. Tal como hizo a fines de abril cuando la trató Diputados, lanza una huelga en las plantas aceiteras del país en la previa al debate en el Senado. La industria aceitera en llamas por las pérdidas millonarias.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) en Santa Fe, en el corazón agroexportador donde aún se siguen liquidando los dólares de la cosecha, decidieron pasar a la acción sindical este miércoles desde las 00 en rechazo a las propuestas del Gobierno y parar la actividad.

Aceiteros contra la reforma

Los sindicalistas fundamentan la medida en la eventual aprobación de la reforma laboral a la que calificaron de “regresiva”. Además cuestionan el “paquete fiscal con beneficios para los más ricos”, la reinstalación del impuesto a las Ganancias, “el desguace del Estado y el remate del patrimonio público con privatizaciones” y la “entrega recursos naturales mediante el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.

La imposición de la cuarta categoría de Ganancias, que promueve el Gobierno alcanzaría a una gran parte sino a todos los trabajadores del gremio. En este marco, Aceiteros se consolida como el sector asalariado de la resistencia a Ganancias. Además, es de los pocos gremios que activa una medida de fuerza en un sector sensible de la economía como el agroexportador .

Las cerealeras responden

Lo cierto es que la industria aceitera se desayunó la medida a la que entiende totalmente ajena de sus responsabilidades. "Insistimos que el paro anunciado no se genera por problemas paritarios sino por una decisión política de los sindicatos de oponerse a un proyecto de ley", explicaron desde la Cámara Aceitera (Ciara).

"Paralizar las terminales y fábricas no es la forma de expresar la posición sindical y eso va en detrimento de las empresas que pagan sueldos razonables por encima de las condiciones promedio del mercado", agregaron. Un día de paro de la actividad significa pérdidas millonarias para todo el complejo agroexportador y puntualmente para las cerealeras.

De hecho, cuando en el monitoreo mensual de liquidación de exportaciones cuestionó la capacidad ociosa del sector, resaltó que en mayo “creció debido a los paros de los sindicatos aceiteros que frenaron la actividad por razones ajenas a la industria".

