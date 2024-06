Scaloni habría definido la mayor incógnita de la lista de la Selección Argentina para la Copa América

La fecha FIFA de junio le vino como anillo al dedo a Lionel Scaloni para terminar de decidirse de cara al 15 de junio, la fecha límite que permite CONMEBOL para presentar las listas de convocados para la Copa América USA 2024. Aunque no parezca, en el primer amistoso de la Selección Argentina ya hubo pistas para interpretar.

Una de ellas fue la inclusión de Ángel Correa para enfrentar a Ecuador en Chicago. El DT no lo puso como titular, ya que su rol en el ciclo Scaloni siempre fue de revulsivo, pero lo hizo ingresar en la segunda mitad y luego justificó su decisión hablando maravillas del atacante de Atlético Madrid.

“Está hace mucho con nosotros. Quizá no tiene la cantidad de minutos que pretende, pero nos puede aportar muchísimas cosas. Los últimos dos o tres meses que hizo fueron muy buenos y aprovechar su momento es importante. Tener un jugador de estas características en una competición así es muy bueno”, declaró el entrenador ante los medios tras vencer a la Tricolor.

De esta manera, interpretando el discurso de Scaloni, se podría decir que está prácticamente resuelta la decisión que tanto le costó tomar al DT en la delantera, desde eliminar de la lista a Paulo Dybala hasta apostar por los ‘europibes’ Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. Si no hay grandes sorpresas, una de las garantías en el puesto será Ángel Correa.

Cómo fue la temporada de Ángel Correa en Atlético Madrid

Ángel Correa participó en 32 de los 38 partidos que disputó el Atlético Madrid que conduce el Cholo Simeone por LaLiga, de los cuales 14 lo encontraron entre los titulares (44%). No obstante, no ir desde el arranque no fue impedimento para que el ex San Lorenzo diga presente en el tanteador: fueron nueve los goles anotados en el certamen doméstico, cinco de ellos en los últimos cuatro meses.

A su vez, en Champions League jugó como titular solo en dos de los 10 encuentros en los que vio minutos y anotó un gol en la vuelta de los cuartos de final contra Borussia Dortmund en Alemania, tanto que no alcanzó para avanzar de ronda.

En líneas generales, Scaloni ya lo conoce muy bien y siempre fue una constante en sus listas, incluso cuando sus chances se vieron reducidas como en el Mundial de Qatar, donde entró “por la ventana” por la lesión de Nicolás González. En esta oportunidad, el DT lo ve como una pieza capaz de aportarle lo suyo en ataque y con la posibilidad de cubrir distintas posiciones.

